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Kanada BAE vatandaşlarına vize şartını kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 04:06 | Son Güncelleme

BAE vatandaşları 5 Haziran'dan itibaren Kanada'ya vizesiz girebilecek

OTTAWA (AA) - Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşlarına uyguladığı vize şartını kaldırdığını duyurdu.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen, ülkesine resmi bir ziyarette bulunan BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmenin ardından, hükümetinin BAE vatandaşlarına vize şartını kaldırdığını açıkladı.

Hussen, kararın 5 Haziran'da yürürlüğe gireceğini belirtti.

Kararın, BAE'nin Kanada'nın vize politikası kriterlerine karşı kapsamlı ve titiz bir değerlendirmesine dayandığını aktaran Bakan Hussen, bu ülkenin Kanada'nın vize muafiyeti kriterlerini karşıladığının tespit edildiğini kaydetti.

Bakan Hussen açıklamasında, BAE vatandaşlarının Kanada'ya 6 aya kadar kısa süreli konaklamalar için olan seyahatlerinde vize muafiyeti sağlayan yeni uygulamanın, transit BAE yolcularını kapsamayacağını bildirdi. Hussen, transit BAE yolcularının, bu tür seyahatlerinden önce elektronik ortamda Kanada vizesi almalarını gerektiren uygulamanın devam edeceği bilgisini paylaştı.

BAE'nin, Kanada için kilit bir stratejik ortak olduğunu vurgulayan Hussen, "Vize zorunluluğunun kaldırılması iki ülke arasındaki güçlü ilişkiyi teyit edecektir. Ayrıca bu uygulama, artan turizm, kültürel, akademik ve eğitim alışverişini ve yeni iş, ticaret ve yatırım fırsatlarını teşvik edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan açıklamada, vize muafiyetinin Kanada'da çalışma izni anlamına gelmediği ve geçici ya da kalıcı olarak çalışmak isteyen BAE vatandaşlarının, 5 Haziran'da vize şartı kaldırıldıktan sonra da çalışma izni almalarının zorunlu olduğu ifade edildi.

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