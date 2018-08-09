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Kanada Başbakanı Trudeau'dan Suudi Arabistan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 02:24 | Son Güncelleme

Başbakan Justin Trudeau, ülkesi ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin kopmasına neden olan Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in paylaştığı tweet ile ilgili olarak geri adım atmayacaklarını duyurdu - Trudeau: - "İki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek amacıyla doğrudan Suudi Arabistan hükümetiyle bağlantı kuruyoruz fakat Kanada'nın özür dilemesi ya da paylaşımlardaki insan hakları ile ilgili eleştirileri geri çekmesi görüşme masasında değil"

MONTREAL (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabistan ile ülkesi arasında gerilime neden olan konuda özür dilemeyeceklerini ve geri adım atmayacaklarını söyledi.

Başbakan Trudeau, Montreal kentinde katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan ile diplomatik görüşmelerin devam edeceğini belirten Trudeau, buna karşın Suudi Arabistan'ın geçen hafta birkaç sosyal aktivisti tutuklamasıyla ilgili olarak Kanada adına yapılan eleştirilerden geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Trudeau, Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in Suudi mevkidaşıyla salı günü uzun bir görüşme yaptığını dile getirdi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek amacıyla doğrudan Suudi Arabistan hükümetiyle bağlantı kurduklarını kaydeden Trudeau, Kanada'nın özür dilemesi ya da paylaşımlardaki insan hakları ile ilgili eleştirileri geri çekmesinin görüşme masasında olmadığına dikkati çekti.

Trudeau, şöyle konuştu:

"Bakan Freeland'in söylediği ve bizim de tekrarlayacağımız gibi Kanada her zaman özel ve kamusal alanda insan haklarıyla ilgili güçlü ve açık bir şekilde konuşmaya devam edecektir. Kanada'nın hedefi Suudi Arabistan ile kötü ilişkilere sahip olmak değildir. Suudi Arabistan ile sağlam ilişkilere sahip olmak istiyoruz. Suudi Arabistan, dünyada belirli bir önemi olan ve insan hakları konusunda ilerleme kaydeden bir ülke ancak biz de dünyanın her yerinde var olan zorlukların altını çizmeye devam edeceğiz."

- Ne olmuştu?

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Riyad'da hapsedilen Suudi Arabistan asıllı Kanada vatandaşı blog yazarı Raif Badawi ile onu ziyarete giden kız kardeşi Samar Badawi ve bir kadının daha tutuklanması üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Mesajında Freeland, "Raif Badawi'nin kız kardeşi Samar Badawi'nin Suudi Arabistan'da hapsedildiğini öğrenmekten derin endişe duydum. Kanada, bu zor zamanda Badawi ailesiyle birlikte duruyor ve hem Raif hem de Samar Badawi'nin derhal serbest bırakılmasını şiddetle desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Daha sonra Kanada Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından da "Kanada, Samar Badawi'nin de dahil olduğu Suudi Arabistan'daki sivil toplum ve kadın hakları aktivistlerinin tutuklanması hakkında ciddi kaygı duyuyor. Suudi yetkilileri, onları ve diğer barışçıl insan hakları aktivistlerini derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz." mesajı paylaşılmıştı.

Bakan Freeland'in açıklamalarını "yabancı bir ülkenin, Suudi Arabistan'ın içişlerine müdahalesi olarak" yorumlayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da aynı yolu izleyerek resmi Twitter hesabından Kanada ile tüm ticari ilişkilerini dondurduğunu, Kanada'nın Riyad Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve kendi büyükelçisini de geri çağırdığını duyurmuştu.

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