Kanada bazı göçmenlerin kimlik tespiti için DNA testi yapıyor

Sahte bir Bahama pasaportu ile 1994 yılında ülkeye giren Godwin, daha sonra, Liberyalı olduğunu söyleyerek, sığınma başvurusunda bulundu.

Bharati'nin müvekkili Franklin Godwin, Kanada'da vatandaşlık belirlenmesi için DNA testi yapılan kişilerden.

Böyle bir vakada avukatlık yapan Subodh Bharati ise DNA testi uygulanan kişilerin bu özel bilgilerinin nasıl korunacağı konusunda endişeleri olduğunu söylüyor.

CBSA Sözcüsü Jayden Robertson, kurumun DNA testini "vatandaşlık konusunda bazı göstergeler elde edilmesi ve böylece araştırmanın devamının ülke anlamında daralmasına yardımcı olması" amacıyla kullandığını söyledi.

Kurum, test aşamasına ne sıklıkla başvurulduğu konusunda ise bilgi vermedi.

Ülkede gümrüklerden sorumlu kurumdan (CBSA) yapılan açıklamada, DNA testine "diğer tüm soruşturma aşamaları tamamlandıktan sonra başvurulduğu" belirtildi.

Kanada hükümeti, kimlikleri tartışmalı göçmenlerin vatandaşlıklarının belirlenmesi için DNA testi yapıldığını kabul etti.

Kalıcı oturum ve mülteci statüsü verilen Godwin, sonrasında uyuşturucu ile ilgili suçlardan hüküm giymesi nedeniyle bu statüsünü kaybetti.

2003 ile 2005 yıllarında hakkında verilen sınır dışı kararı uygulanmak istendi ancak Liberya iki kez ülkeye girişine izin vermedi. Son seferinde ise Godwin'in Liberyalı değil Nijeryalı olduğu öne sürüldü.

Kanada devleti bunun üzerine kimliğinin belirlenmesi için, gözaltındaki Godwin'e, dil testinin yanında DNA testi de yaptı.

Godwin'den elde edilen DNA ile, genetik arşivlerin yer aldığı sitelerde tarama yapıldı ve Nijerya uyruklu olduklarını söyleyen iki uzak akrabasına ulaşıldı.

Avukat Bharati, DNA testinin, vatandaşlıkların belirlenmesinde Kanada devletine çok yardımcı olduğu inancında değil.

Fransız AFP haber ajansı, Kanada'ya sahte Fransa pasaportu ile giren İbrahim Toure isimli kişinin de benzer bir süreç yaşadığına ilişkin bir haber yaptı.

Kanadalı yetkililere Gineli olduğunu söyleyen Toure'nin Gine tarafından ülkeye kabul edilmemesi üzerine başlatılan vatandaşlık belirleme araştırmasında da DNA testine başvuruldu. Toure halen sınır dışı edilebilmiş değil.