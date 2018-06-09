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Kanada Büyükelçiliği ve Şişli Belediyesi sokak iftarı düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 10:50 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Belediyesi ve Kanada Büyükelçiliği, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75.

İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ Belediyesi ve Kanada Büyükelçiliği, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı vesilesiyle sokak iftarı düzenledi. Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, "İftar organizasyonunun ev sahipliğini Kanada Başkonsolosluğu yapıyor” dedi. Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü ve Kanada Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter’in ev sahipliği yaptığı, Kanada İstanbul Başkonsolosluğu Kıdemli Ticaret Müsteşarı Christopher Wimmer’ın yanı sıra Şişlililerin de katılımıyla Fulya'da sokak iftarı gerçekleştirildi. İftar öncesi vatandaşlar Hacivat ve Karagöz ile eğlenirken, çocuklar da keyifli anlar yaşadı. İftar programı tasavvuf ve halk müziği eşliğinde devam etti. Bu sırada Başkan Hayri İnönü ve Kanada Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter ile beraberindekiler vatandaşlarla tokalaştı ve selfie (özçekim) yapmak isteyenlerin ricalarını geri çevirmedi. Sokaklarında çok güzel bir organizasyon yapıldığını ifade eden vatandaşlardan Ayla Turna, “Ramazan eğlenceleri ile birlikte sokaklarımızda çocuklarımızda mutlu oldu” dedi. Böyle bir organizasyon yapıldığı için Şişli Belediyesi ve Kanada Büyükelçiliği’ni tebrik eden mahalle sakinlerinden Nedim Paçacı, “Bütün mahallenin hepsi burada bugün. Apartmanda tanıdığımız, tanımadığımız bir sürü kişi ile oturuyoruz bugün. En güzel şekilde herkes Ramazan ayını kutlasın ve ülkemize de huzur gelsin” ifadelerini kullandı. “CHRİSTOPHER JOHN COOTER, ANKARA’DAN BURAYA GELEREK BİZLERİ ONURLANDIRDI” Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, iftar öncesi yaptığı konuşmada iftar organizasyonunun ev sahipliğini Kanada Başkonsolosluğu’nun yaptığını vurgulayarak, “Kanada Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter, Ankara’dan buraya gelerek bizleri onurlandırdı. Bu yıl Kanada ile Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin 75. Yıl dönümü. Önümüzdeki günlerde her alanda ilişkilerimizin daha da iyi olmasını temenni ediyorum” açıklamalarında bulundu. Kanada Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter ise Kanada Başbakanı JustinTrudeau’nun Ramazan ayı ile alakalı mesajlarını ileterek, “Başbakan Trudeau, bu ayın merhamet, şükran ve cömertlik gibi değerleri yansıtmak için çok iyi bir zaman olduğunu söylüyor. Ramazan bu değerleri ortaya koymak ve elimizdekilere şükretmek ve toplumdaki insanlara cömert davranmak için çok uygun bir zaman” şeklinde konuştu. “NE KADAR ŞANSLI OLDUĞUMUZUN FARKINA VARMALIYIZ” “Sahip olduklarımıza şükretmeliyiz” diyerek sözlerinde devam eden Christopher John Cooter, “Her birimizin büyük bir insani ve maddi refahı var. Gurur duyduğumuz bir tarihimiz ve aydınlık geleceğimiz var. Türk olsun, Kanadalı olsun hepimiz ne kadar şanslı olduğumuzun farkına varmalıyız. Atatürk’ün de dediği gibi, Yurtta ve Cihanda Sulh için birlikte çalışmalıyız” dedi. İftarın ve konuşmaların ardından Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Christopher John Cooter’a çiçek takdim etti. İnönü ve Cooter’ın beraberindekiler ardından basın mensuplarına toplu fotoğraf çektirdiler. (GÖRÜNTÜ-FOTOĞRAF)

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