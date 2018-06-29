Kanada Milli Günü Ankara’da kutlandı

Kanada Milli Günü ve Kanada ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisin 75. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Kanada’nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ile eşi Karen Blumenschein’in büyükelçilik konutunda ev sahipliği yaptığı resepsiyona, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü başta olmak üzere çok sayıda misyon şefi ile iş, sanat camiasından isimler katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte bir konuşma yapan Bakan Özlü, Kanada ile diplomatik ilişkilerin 75. yılını idrak ettiklerini belirtti ve milli günü dolayısıyla Kanada’yı tebrik ettiğini söyledi.

Bakan Özlü, "Zamanla yakın dostluk ve dayanışma bağlarına evrilen ilişkilerimiz, NATO müttefikliği ile taçlandırılmıştır. Gücünü tarihten alan bu kuvvetli bağlar, bugün de Türkiye-Kanada ilişkilerine yol göstermeye devam etmektedir." dedi.

Türkiye ve Kanada’nın Gelibolu’da yaşanan acıları iki ülke halkı arasında sarsılmaz bir dostluğun temeli haline getirmeyi bildiğini dile getiren Özlü, "Türkiye ve Kanada, bugün de bu ‘Gelibolu ruhunu’ hayatta tutmaya devam etmektedir. Ülkemizde Çanakkale’de, Kanada’da ise Newfoundland ve Labrador Eyaleti’nin başkenti St. John’s’da karşılıklı olarak dikilecek anıtlarla bu ruhu gelecek nesillere de aktarabilecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. 1982 yılında Ottava'da Ermeni teröristlerce hunharca katledilen Ottava Büyükelçiliğimiz Askeri Ataşesi Atilla Altıkat’ın anısına, yurt dışındaki görevleri sırasında şehit olan tüm diplomat ve kamu görevlilerine ithaf edilen, Altıkat Anıtı da bu ruhu Kanada’da en iyi şekilde sembolleştirmektedir." diye konuştu.