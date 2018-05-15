Kanada muhalefet partisi İsrail'i kınadı

OTTAWA (AA) - Kanada Federal Parlamentosundaki muhalefet partilerinden Yeni Demokrat Parti (NDP), 59 Filistinlinin şehit edildiği Gazze sınırındaki şiddet olayları nedeniyle İsrail'i ve yaşananlara sessiz kaldığı gerekçesiyle Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu kınadı.
NDP lideri Jagmeet Singh, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik katliamına ilişkin partisinin resmi internet sayfasından yayımlanan açıklamasını kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.
Açıklamasında, Gazze'nin İsrail sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilerden 59'unun şehit edilmesini ve binlercesinin yaralanmasını şiddetle kınayan Singh, Trudeau başkanlığındaki Liberal Parti Hükümetini barış ve insan hakları için daha aktif bir tutum almaya çağırdı.
Singh, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Protestoculara karşı gerçek mühimmat kullanılması ve bunun sonucunda ölümlerin meydana gelmesi, uluslararası hukukun ve insan haklarının açık ihlalleridir. Hükümetimiz, Gazze'deki son gelişmelere utanç verici bir şekilde sessiz kaldı. Başbakan bu şiddeti kınamalı, İsrail'i uluslararası hukuk ihlallerini durdurmaya çağırmalı ve bu ölümlere ilişkin bağımsız bir soruşturmayı desteklemelidir."
- "Barış için daha fazla çaba sarf edilmeli"
NDP'nin gölge Dışişleri Bakanı Helene Laverdiere ise yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararını, "İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinden bu yana uluslararası hukuk karşısında yaşanan en pervasız gelişme" olarak niteledi.
Gazze'de yaşanan korkunç cinayetlerden sorumlu olan herkesin hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Laverdiere, şunları kaydetti:
"Kanada hükümeti, İsrail hükümetini uluslararası hukuka saygı duymaya, yasa dışı yerleşimleri kınamaya ve İsraillilerin haklarını savunduğu kadar Filistinlilerin haklarına da saygı duymaya çağırmalıdır. Gazze, 2007 yılından bu yana eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Cenevre Sözleşmelerinin açık bir ihlali olarak toplu bir ceza olarak tanımladığı bir durum olan kara, deniz ve hava ambargosu altında bulunuyor. Filistinliler 1967'den beri İsrail askeri işgali altında bulunuyorlar. Yasa dışı cinayetler, keyfi ve kötü muamele, zorla yerinden etme, harekete getirilen kısıtlamalar, yasa dışı yerleşimlerin yayılması, toplu cezalandırma ve kurumsallaşmış ayrımcılık yarım yüzyıldan fazla süredir devam eden bu işgali karakterize ediyor. NDP, Kanada'nın Filistinliler ve İsrailliler için gerçek, uzun vadeli, adil bir barış için daha fazla çaba göstermesi gerektiğine ve İsrail hükümetinin bu uygulamalarını sona erdirmeye çağırması gerektiğine inanıyor."
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