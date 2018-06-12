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Kanada Parlamentosu'ndan ABD'ye kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 02:32 | Son Güncelleme

Kanada Avam Kamarası, Başbakan Justin Trudeau'yu hedef aldıkları gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump ile Trump'ın ticaret danışmanını kınayan bir karar aldı

OTTAWA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Trump'ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu hedef alan sözleri nedeniyle Kanada Parlamentosu'nda kınandı.

Kanada'nın Quebec City kentinde cuma ve cumartesi günü düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ve diğer liderler arasında yaşanan gerginliğin yansımaları sürüyor.

Kanada Parlamentosu'nun alt meclisi olan Avam Kamarası, dün Başbakan Trudeau'ya sahip çıkan bir karara imza attı.

- Kanadalı üreticilere destek

Oy birliğiyle kabul edilen kararda ABD Başkanı Trump ile Trump'ın Ticaret Danışmanı Navarro'nun Trudeau'yu ve Kanada'yı hedef alan sözlerinin "kabul edilemez olduğu" ve "ikili ilişkilere zarar verdiği" vurgulandı.

Aynı kararda ABD ile Kanada arasında anlaşmazlığa neden olan çelik, alüminyum ve tarım vergileri konusunda da Kanadalı üreticilere destek verileceği ifade edildi.

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- "Cehennemde özel yeri var"

Trump'ın Ticaret Danışmanı Navarro, pazar günü yaptığı açıklamada, Trudeau'yu hedef alarak, "Başkan Trump'la kötü niyetli diplomasi kuran ve onu arkasından bıçaklamaya çalışan tüm yabancı liderler için cehennemde özel bir yer var. Kötü niyetli Justin Trudeau, göstermelik basın konferansıyla bunu yaptı." demişti.

Trump ise, Trudeau'nun kendisi zirveden ayrıldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında çelik ve alüminyum tarifelerini eleştirmesi üzerine G7 Sonuç Bildirgesini imzalamayacağını açıklamış ve Twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip 'ABD gümrük vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G-7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça iki yüzlü ve zayıf."

Beyaz Saray'ın eleştirilerinin hedefi olan Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Kanadalıların Birinci Dünya Savaş'ından bu yana ABD askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatarak, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını Kanada halkına "hakaret" olarak nitelendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kanada Kanada Parlamentosu

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