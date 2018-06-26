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Kanada yıllık 80 bin dolar maaşla çalışacak 48 bin tır şoförü arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 04:20 | Son Güncelleme

Kanada Kamyoncular Birliği, tır taşımacılığı sektöründe ülke genelindeki sürücü ihtiyacının 48 bin kişiyi bulduğunu açıkladı - Taşımacılık şirketleri, işe başladıklarında yıllık 80 bin Kanada doları (283 bin TL) olan ve daha sonraki yıllarda 100 bin dolara (354 bin TL) kadar çıkan dolgun ücretlere rağmen çalışma ve yaşam şartlarının zorluğu nedeniyle tır şoförü bulamamaktan yakınıyor - Atlantik Göçmenlik Pilot Projesi yetkilisi Robert Trites: - "Uzun mesafe sürücüleri genellikle 10-12 gün aralıksız çalışıyor, ardından da 3-4 gün dinleniyor. İnsanlar bu kadar uzun süre evlerinden uzak kalmak istemiyor"

FREDERİCTON (AA) - Kanada'da, yıllık maaşları 80 bin Kanada doları (283 bin Türk lirası) civarında olmasına rağmen çalışma şartlarının zorluğu nedeniyle tır şoförü açığı had safhaya ulaştı.

Kanada Kamyoncular Birliğinin açıklamasına göre, tır taşımacılığı sektörünün ülke genelindeki sürücü ihtiyacı 48 bin kişiyi buldu.

New Brunswick eyaletinde çok sayıda taşımacılık şirketi, zorlu yaşam ve çalışma koşulları yüzünden uzun mesafe sürücüsü bulamamaktan yakınıyor.

Dolgun olan ve her geçen gün artan ücretler de bu soruna çare olamıyor. İşe yeni başlayan bir tır sürücüsü yıllık ortalama 80 bin Kanada doları (283 bin Türk lirası) kazanıyor. Bu ücret bazı yerlerde 100 bin Kanada dolarına (354 bin Türk lirası) kadar yükseliyor.

- Göçmen sürücü programı

Atlantik Eyaletleri Kamyoncular Derneği tarafından da teyit edilen tır sürücüsü ihtiyacı için New Brunswick eyalet hükümeti göçmen sürücü programı başlattı.

2015-2017 yıllarını kapsayan dönemde yabancı ülkelerden 390 sürücünün eyalette işe başlatıldığı Atlantik Göçmenlik Pilot Projesi'yle İngiltere, Bulgaristan, Polonya, Ukrayna ve Güney Afrika'dan sürücüler istihdam edildi.

Proje yetkilisi Robert Trites, programda yaşadıkları en büyük sorunun, sürücülerin ikametlerini aldıktan sonra Ontario'ya ya da batı eyaletlerine gitmeleri olduğunu ifade etti.

Trites, sürücülerin genellikle 10-12 gün aralıksız çalıştıklarını, ardından da 3-4 gün dinlendiklerini belirterek, "Şartlar açısından gerçekten çekici bir endüstri değil. İnsanlar bu kadar uzun süre evlerinden uzak kalmak istemiyor." dedi.

- "İş var, çalışmak isteyen yok"

Kanada Kamyoncular Birliği, ülkede 2024 yılına kadar karşılanması gereken tır sürücüsü ihtiyacının 48 bin olduğunu açıkladı.

New Brunswick'te şirketi bulunan Al Whittaker ise şunları kaydetti:

"Sorunun ne kadar önemli olduğunu anlatamıyoruz. İnsanların satın aldıkları her şey ama her şey kamyonla geliyor. 30 yıldır bu işi yapıyoruz ve yeni eleman bulmamız çok zor. Şu an sahip olduğumuz en iyi sürücü 74 yaşında ve her hafta maksimum saat çalışıyor. Başka bir sürücümüz 72 ve bir diğeri 64 yaşında. Sadece bu gece eyalet geneline 81 ayrı yükümüz var ama sürücü yok."

- Bekar gençler için cazip

Kanada Ulaştırma Eğitim Merkezleri kurucusu John Beaudry, tır sürücüsü ücretlerinde yılda yaklaşık yüzde 10 artış olduğunu bildirdi.

Uzun mesafe sürücülerinin işe başladıkları ilk yıldan sonra senede 100 bin Kanada doları kazanabildiğini ancak bu parayla bile talebi karşılamak için yeterli şoförlerinin olmadığını söyleyen Beaudry, "Kamyonlar park halinde." ifadesini kullandı.

Tır şoförlüğünün gençler ve bekarlar için ilk aşamada cazip geldiğini, hem iyi para kazanıp hem de farklı yerler gördüklerini anlatan Beaudry, "Ancak zamanla aile kuran insanlar için şartlar zorlaşıyor." diye konuştu.

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