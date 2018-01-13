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Kanada'da 11 yaşındaki başörtülü kıza makaslı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 02:42 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Toronto'da sabah okuluna gitmek üzere yürüyen Müslüman bir kızın yanına yaklaşan saldırgan, başörtüsünü makasla kesmeye kalkıştı - "Nefret suçu" soruşturması başlatan polis, olay sonrası kaçan saldırganı arıyor

TORONTO (AA) - Kanada'nın Toronto kentinde Müslüman bir kız çocuğu, makaslı bir kişinin saldırısına uğradı.

Toronto'da sabah okuluna gitmek üzere yürüyen 11 yaşındaki Khawlah Noman'ın yanına yaklaşan saldırgan, makasla başörtüsünü kesmeye çalıştı. Olay, kızın ailesinin polise başvurması sonucu ortaya çıktı.

Pauline Johnson Junior Okulu öğrencisi Khawlah Noman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçekten korktum ve allak bullak oldum." dedi.

Kwawlah, cuma sabahı kardeşi Muhammed Zakariyye ile okuluna doğru yürürken arkasından bir kişinin yaklaştığını hissettiğini ve dönüp baktığında kendisine makas tuttuğunu gördüğünü söyledi.

Saldırganın, başörtüsünü iki kez kesmeye çalıştığını belirten Kwawlah, "Çığlık atmam üzerine kaçtı ancak birkaç dakika sonra yine geldi. Başörtümü tekrar kesmeye devam etti." diye konuştu.

Okula yürüyerek gitme fikrinin artık kendisi için gerçekten korkutucu olduğunu dile getiren Khawlah, saldırgana seslenerek, "Yapmaya çalıştığınız şey her neyse gerçekten yanlış. Özellikle bir çocuğa karşı bu şekilde davranılmamalı." ifadelerini kullandı.

- Başbakan Trudeau: "Kanada bu değil"

Olay üzerine bir açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kalbim, dini sebebiyle saldırıya uğrayan bu genç kızla birlikte. Onun ne kadar korktuğunu tahmin edemiyorum. Onun ve ailesinin, arkadaşlarının ve Müslüman toplumunun bunu bilmesini istiyorum ki Kanada bu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ontario Başbakanı Kathleen Wynne ve Toronto Belediye Başkanı John Tory de birer bildiri yayımlayarak saldırıyı kınadı.

Öte yandan, Toronto polisinin olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması başlattığı ve kaçan saldırganın yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

(AA)

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