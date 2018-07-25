Kanada'da 140 yıl sonra ilk bizon yavruları dünyaya geldi

Kanada'nın batısında Alberta'da ulusal bir parkta 140 yıl sonra ilk bizon yavruları dünyaya geldi.
BBC'nin haberine göre, Banff Ulusal Parkı'nda doğan 3 yavruya, açık kırmızıya çalan kürkleri nedeniyle "küçük kızıllar" lakabı takıldı.
Parkta 140 yıl sonra bir ilk olan bizon yavruları, yaz sonuna kadar etrafı çevrilen çayırlık bölümde gözetim altında kalacak.
Gelecek haftalarda parkta 6 yavrunun daha dünyaya gelmesi bekleniyor.
Bizonların Kanada'daki sayılarının, 1800'lü yıllarda avlanma sonucu nesilleri tükenme aşamasına gelene kadar 30 milyon civarında olduğu ifade ediliyor.
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