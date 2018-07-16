Kanada’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

TORONTO (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kanada'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosluğu tarafından Holiday Inn Otel’de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması’na çok sayıda Türk vatandaşının yanı sıra, Somali, Sudan, Pakistan, Ürdün, Hindistan, Mısır ve Irak'tan temsilciler de katıldı. Program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, FETÖ yandaşlarının sergilediği vahşeti tanımlayacak kelime bulmanın imkansız olduğunu belirterek, "15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yapılmış en büyük ihanetin ve kanlı terör eyleminin adıdır. 15 Temmuz aynı zamanda Türkiye'mizin zihnini, kalbini ve gönül coğrafyasını işgal etme girişimidir’’ dedi.

Etkinlikte şiirler okundu, Anadolu Ajansı muhabirlerince 15 Temmuz'da çekilen fotoğraflar sergilendi.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Ottawa ve diğer kentlerde de etkinlikler gerçekleştirildi.

