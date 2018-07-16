HABER

Kanada’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 02:36 | Son Güncelleme

Kanada’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

TORONTO (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kanada'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosluğu tarafından Holiday Inn Otel’de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması’na çok sayıda Türk vatandaşının yanı sıra, Somali, Sudan, Pakistan, Ürdün, Hindistan, Mısır ve Irak'tan temsilciler de katıldı. Program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, FETÖ yandaşlarının sergilediği vahşeti tanımlayacak kelime bulmanın imkansız olduğunu belirterek, "15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yapılmış en büyük ihanetin ve kanlı terör eyleminin adıdır. 15 Temmuz aynı zamanda Türkiye'mizin zihnini, kalbini ve gönül coğrafyasını işgal etme girişimidir’’ dedi.

Etkinlikte şiirler okundu, Anadolu Ajansı muhabirlerince 15 Temmuz'da çekilen fotoğraflar sergilendi.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Ottawa ve diğer kentlerde de etkinlikler gerçekleştirildi.

PARTNERSıfır makyaj Şeyma!Sıfır makyaj Şeyma!
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
İsrail'de tutuklanan Ebru Özkan yurda döndüİsrail'de tutuklanan Ebru Özkan yurda döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kanada Kanada’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

Alper Kul-Aylin Kontante çifti ikinci bebeklerini bekliyor

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Müzeyyen Senar 100. yaş gününde anılıyor! Google'dan Müzeyyen Senar için doodle

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

90 bin camide aynı anda sela okundu

90 bin camide aynı anda sela okundu

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.