Kanada'da ABD ürünlerine boykot girişimi

OTTAWA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerine tepki duyan Kanadalı tüketiciler, marketlerde ABD ürünlerine karşı boykot girişimi başlattı.
Ülkedeki süpermarketlere alışveriş için giden ve boykot hareketini destekleyen tüketiciler, önceden hazırladıkları pankartları alışveriş arabalarına takarak girişime destek veriyor.
Ülke basınına konuşan Alberta eyaletinden Garland Coulson isimli bir Kanada vatandaşı, "Genellikle tadı iyi ve fiyatı düşük olan ürünleri satın alma eğiliminde bir tüketiciyim. Ancak Kanada'nın en yakın ticaret ortağı olan ABD'nin, yüzümüze tokat atmak istemesi, son haftalarda yaptığım alışverişte daha fazla Kanada ürünü almama neden oldu." dedi.
Calgary kentinden diğer bir Kanadalı Tracy Martell de ABD ürünü hazır yiyecekleri artık evinde kendisinin yapacağını ve ABD'ye düşündüğü geziden vazgeçtiğini söyledi.
- Raflardaki ürünlerin yarısının ABD yapımı olması kafa karıştırıyor
Öte yandan, Nova Scotia eyaletindeki Dalhousie Üniversitesi'nde gıda dağıtımı ve politikası konusunda profesör olan Sylvain Charlebois, Kanada'nın market raflarındaki yiyeceklerin yaklaşık yüzde 40 ila 60'ının ABD yapımı ürünlerden oluştuğunu ifade etti. Charlebois, ABD ile yakın bağlantılı üretim zincirleri nedeniyle herhangi bir ürünün ne kadarının yerel olarak Kanada'da üretildiğini belirlemenin zor olduğuna dikkati çekerek, boykotun ürünlerde kafa karışıklığına yol açabileceğini dile getirdi.
Kanada'da üretilen meyve ya da sebzeleri yine Kanada'daki tesislerinde işleyip satan birçok markanın ABD merkezli olduğu belirtilirken, atıştırmalık yiyecekler, süt ürünleri, dondurma ve dondurulmuş gıdalar bunların başında geliyor.
Kanada basınına değerlendirmede bulunan toplumsal psikoloji uzmanları da kamuoyunda yeni filizlenen ABD ürünlerine boykot hareketinin giderek daha organize olabileceğini vurguladı.
Uzmanlar, ABD'nin uygulamaya başladığı gümrük tarifelerinin, insanların bütçelerindeki olumsuz etkilerinin daha çok hissedilmeye başlanması ile boykot girişiminin büyüyebileceğini düşünüyor.
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