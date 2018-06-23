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Kanada’da araçta unutulan 6 aylık bebek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 09:09 | Son Güncelleme

Kanada’da araçta unutulan 6 aylık bebek öldü

MONTREAL (AA) - Kanada’nın Montreal kentinde gün boyu araçta unutulan 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Montreal Polisi Sözcüsü Jean-Pierre Brabant, adını açıklamadığı babanın, bebeği gündüz bakımı için kreşe vermeyi unutup araç içinde bırakarak gittiğini açıkladı. Akşam saatlerinde çocuğunu almak için kreşe giden baba, kreş personelinin, ‘’bugün bebeğinizi getirmediniz’’ sözleri üzerine aracının yanına gitti.

Sözcü Jean-Pierre Brabant, “Baba geldiğinde ilk tepkisi aracı kontrol etmekti ve o sırada altı aylık oğlunun bilinçsiz olduğunu gördü” dedi.

Sözcü Brabant, bebeğin sabah saatlerinde araçta unutulduğunu ve polisin aranmasının ardından akşam 17.35’de ilk yardım ekipleri gelinceye kadar araç içinde havasız kaldığını ifade etti. Brabant, bebeğin sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemediğini bildirdi.

Olayı ‘’çok trajik’’ olarak nitelendiren Polis Sözcüsü Brabant, bebeğin ebeveynlerinin şok geçirdiklerini ve hastaneye nakledildiklerini belirterek, herhangi bir suçlama için erken olduğunu ve buna soruşturma sonunda karar verileceğini sözlerine ekledi.

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bebek Kanada

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