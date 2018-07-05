Kanada'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor

MONTREAL (AA) - Kanada'nın Quebec eyaletinde 29 Haziran’dan bu yana aşırı sıcak nedeniyle ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Montreal bölgesinde hava sıcaklığının son 1 haftadır 40 ila 45 santigrat derecede seyrettiği belirtildi.

Açıklamada, aşırı sıcaklarla yükselen yüksek ozon konsantrasyonlarının kötü hava kalitesine neden olduğu, bunun da özellikle astımlı çocuklarda, nefes darlığı ve kalp hastalığı olan kişilerde etkili olduğu, kaydedilen ölüm vakalarında bu durumun yaşandığı bildirildi.

Montreal Halk Sağlığı Direktörlüğü ise aşırı sıcaklardan ölenlerin evlerinde klima olmadığını ve sağlık sorunları bulunduğunu duyurdu.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftadan itibaren yerini daha serin bir havaya bırakmasının beklendiği ifade edildi.

- Başbakan Trudeau’dan taziye

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sosyal medyadan aşırı sıcaklardan hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınlandı. Trudeau paylaşımında, "Dua ve düşüncelerim bu sıcak hava dalgası sırasında Quebec'te ölenlerin sevdikleriyle. Rekor sıcaklıkların Orta ve Doğu Kanada'da devam etmesi bekleniyor. Bu yüzden kendinizi ve ailenizi nasıl koruyacağınızı bildiğinizden emin olun." ifadesini kullandı.