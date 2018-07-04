Kanada’da aşırı sıcaklardan 6 kişi öldü

MONTREAL (AA) - Kanada’nın Quebec eyaletinde son bir haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar sebebiyle 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Montreal Halk Sağlığı Direktörü Dr. Mylene Drouin, yaptığı açıklamada, 40 santigrat derece civarında seyreden ve zaman zaman 47 santigrat dereceye ulaşan sıcaklar nedeniyle günde 600’ün üzerinde ambulans çağrısı aldıklarını söyledi.
En son 2010'daki sıcak hava dalgasında 106 kişinin öldüğünü belirten Dr. Drouin, "Şu ana kadar aşırı sıcaklardan kaynaklanan 6 ölüm vakası kaydedildi. Bu sayının artmasından endişe ediyoruz." dedi.
Eyalette halka yapılan çağrılarda, bol su içilmesi, sık duş alınması, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması, dışarı çıkılması halinde alışveriş merkezi, kütüphane ve sinema gibi klimalı ortamlarda bulunulması, fiziksel faaliyetlerin sınırlandırılması ve ince giysiler giyilmesi tavsiye edildi.
- Sokaklarda su dağıtılıyor
Montreal Belediye Başkanı Valérie Plante, yüksek hava sıcaklığı nedeniyle kent sokaklarında 20 bin litreye yakın su dağıttıklarını ifade etti.
Başkan Plante, halka açık havuz ve tesislerde çalışma saatlerini uzattıklarını, itfaiyeciler ve polis memurlarının, yaşlı ve hastaların yaşadığı yaklaşık 5 bin evi ziyaret ettiğini söyledi.
Halktan, yaşlılar ve sağlık sorunları olan komşularını kontrol etmelerini isteyen Plante, sıcağa karşı daha savunmasız olabilecek kişilerin yetkililere bildirilmesini talep etti.
- Toronto'da da önlemler artırıldı
Ontario eyaletinin başkenti Toronto’da da aşırı sıcaklara karşı önlemler artırıldı. Belediyeye ait havuz ve klimalı alanlar daha uzun süre hizmet verirken, halka soğuk içecekler sağlayan 7 soğutma merkezi açıldı.
Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden Kelly Hobelman da ülkenin en büyük kentindeki sıcaklıkların normal olmadığını söyledi.
Öte yandan Kanada Meteoroloji Hizmetleri, aşırı sıcakların ülkenin Atlantik Okyanusu kıyılarındaki eyaletlerinde de etkili olduğunu belirterek halktan dikkatli olunmasını istedi.
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