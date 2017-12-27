Kanada'da bir kişi donarak öldü

QUEBEC CİTY (AA) - Ağır kış şartlarının hayatı olumsuz etkilediği Kanada'da bir kişinin sokakta donarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Quebec City Polis Sözcüsü Cyndi Pare, Ouebec eyaletinin başkenti Quebec City'de, kentin Limoilou Mahallesindeki bir binanın dışında Real Charron (57) adındaki kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Charron'un hipotermiden öldüğü ihtimali üzerinde durulduğunu belirten Pare, otopsi sonuçlarını beklediklerini ifade etti.

Bu arada, dondurucu kış şartlarının etkili olduğu ülkede,hava sıcaklığı bazı kentlerde -44 dereceye kadar düştü. Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapılan açıklamada, hissedilen hava sıcaklığının, Quebec'e bağlı Montreal'de -44, Saskatchewan'ın Saskatoon kentinde -40, Quebec City'de -38 ve British Columbia eyaletine bağlı Kootenay bölgesinde de -40 derece olarak ölçüldüğü belirtildi.

Yetkililer, halkı, aşırı soğuğun neden olduğu don ısırması ve hipotermi gibi durumlarla nefes, göğüs ağrısı ve kas ağrıları ve halsizlik, uyuşukluk, el ve ayak parmaklarının renginde değişiklik gibi semptomların görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği konusunda uyardı.