Kanada’da bombalı saldırı: 15 yaralı

MİSSİSSAUGA (AA) - Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Mississauga kentinde bir lokantaya yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 15 kişi yaralandı.
Peel Bölge Polisi Sözcüsü Iryna Yashnyk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bombay Bhel adlı Hindu lokantasına yerleştirilen patlayıcının yerel saatle 22.30'da infilak ettiğini belirtti.
Saldırıda 15 kişinin yaralandığını kaydeden Yashnyk, hastanelere gönderilen yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.
Saldırıda el yapımı bir bomba kullanıldığını belirlediklerine işaret eden Yashnyk, güvenlik kamerası kayıtlarından ellerinde patlayıcı ile lokantaya giren 2 kişiyi saptadıklarını, şüpheliler hakkında arama emri çıkarıldığını ifade etti.
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