HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kanada'da Çinli turistleri taşıyan otobüs bariyerlere çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 21:09 | Son Güncelleme

Kazada 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

Kanada'da Çinlileri taşıyan otobüsün bariyerler çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Şinhua'nın haberine göre, başkent Ottawa'dan Toronto'ya giden Çinli turistleri taşıyan otobüsün otoyolda bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Polis yetkilileri, kazada 34 kişinin de yaralandığını belirterek, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD-Kanada turuna çıkan Çinli turistlerin gezisi bu hafta sonu tamamlanacaktı.

PARTNERDiyeti bozduDiyeti bozdu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!
Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çinli Kanada Kaza OTOBÜS turist

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'prompter' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'prompter' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta 3 kadın terörist teslim oldu

Şırnak'ta 3 kadın terörist teslim oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

ABD'den Münbiç anlaşması sonrası ilk açıklama!

ABD'den Münbiç anlaşması sonrası ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.