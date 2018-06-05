Kanada'da Çinli turistleri taşıyan otobüs bariyerlere çarptı

Kanada'da Çinlileri taşıyan otobüsün bariyerler çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Şinhua'nın haberine göre, başkent Ottawa'dan Toronto'ya giden Çinli turistleri taşıyan otobüsün otoyolda bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Polis yetkilileri, kazada 34 kişinin de yaralandığını belirterek, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD-Kanada turuna çıkan Çinli turistlerin gezisi bu hafta sonu tamamlanacaktı.

