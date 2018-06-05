Kanada'da Çinli turistleri taşıyan otobüs bariyerlere çarptı

Kanada'da Çinlileri taşıyan otobüsün bariyerler çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
Şinhua'nın haberine göre, başkent Ottawa'dan Toronto'ya giden Çinli turistleri taşıyan otobüsün otoyolda bariyerlere çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Polis yetkilileri, kazada 34 kişinin de yaralandığını belirterek, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu kaydetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD-Kanada turuna çıkan Çinli turistlerin gezisi bu hafta sonu tamamlanacaktı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a çok sert tepki!
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü
Vladimir Putin'den sözünü kesen sunucuya Almanca yanıt: Beni sonuna kadar dinlerseniz cevabını öğreneceksiniz
İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!
ABD ordusunun UFO raporu korkuttu! 14 yıl sonra ortaya çıktı!
24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah
'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti
Yeni göğüsleriyle kocasına sürpriz yapmak istedi ama...
Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum