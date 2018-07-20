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Kanada’da İslamofobik saldırıya büyük tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:05 | Son Güncelleme

Polonya asıllı Kanada vatandaşı iki kardeş tarafından Filistin ve Türk asıllı iki Müslüman aileye yapılan saldırıda yaralanan Filistinli Muhammed Abu Marzouk yaşam mücadelesi veriyor - Arkadaşına yardım ederken saldırıya maruz kalan Fuat Yücel: - "Evet, İslamofobi var ve ben şimdi ailem için korkuyorum" - Kanada'da Marzouk ailesi için yardım kampanyası başlatılırken Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen ile Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi saldırıya tepki gösterdi

TORONTO (AA) – Kanada'nın Toronto kentinde Filistin ve Türk asıllı iki Müslüman aileye yapılan İslamofobik saldırı büyük tepki çekti.

Toronto'daki bir piknik alanında geçen pazar günü yaşanan İslamofobik saldırıda hedef alınan 39 yaşındaki Filistin asıllı Muhammed Abu Marzouk, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Muhammed'in eşi Diana Attar, yaşadıkları psikolojik travmayı kendisinin ve çocuklarının halen atlatamadığını, ancak şu an için tek düşüncelerinin eşinin komadan çıkması olduğunu ifade etti.

Piknik alanından ayrılacakları sırada arabanın yanına gelen birinin çok ağır hakaretler ederek eşine saldırdığını söyleyen Attar, yaşananları şöyle anlattı:

"4 ve 6 yaşlarındaki kızlarımızla birlikte arabaya binmiştik. Bu sırada aracın arkasından tekmeleme benzeri bir ses geldi. Baktığımızda bir kişi bize doğru bağırıyordu. Eşim dışarı çıkıp ne olduğunu sordu. Bu sırada biri daha geldi ve eşime vurmaya başladılar. Muhammed yere düştü. Ben dışarı çıkıp yardım için bağırmaya başladım. Bize küfürler ederek, 'Teröristler, geldiğiniz yere geri dönün! Terörist Araplar' diye bağırıyorlardı. Çocuklarım korkuyla ağlamaya ve çığlıklar atmaya başladı."

Aldığı darbelerden dolayı eşinin başından ve kulağından kanlar gelmeye başladığını aktaran Attar, saldırganların yardıma gelen Türk arkadaşına da saldırdığını söyledi.

- "Evet, İslamofobi var"

Bağırışlar üzerine yardıma gelen ve saldırıya maruz kalan Türk vatandaşı Fuat Yücel de 39 yıldır yaşadığı Kanada'da saldırı sonrasında "ailesi için korkmaya başladığını" ifade etti. Yücel "Evet, İslamofobi var ve ben şimdi ailem için korkuyorum. Anlatılırdı, haberlerde duyar ve dinlerdik ama insanların içinde bu kadar nefret tutabileceklerini tahmin edemezdim." dedi.

Eşi Mualla Yücel ise saldırının 6 çocuğun gözü önünde gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bizim yaşadıklarımızdan başka, çocukların gördüğü travma çok acı." diye konuştu.

- Saldırganlar şartlı serbest kaldı

Bu arada kimlikleri tespit edilen saldırganlar Polonya asıllı Kanada vatandaşları 19 yaşındaki Janis Corhamzic ve ağabeyi 27 yaşındaki Adem Corhamzic'in piknik alanına gelen polis tarafından gözaltına alındıkları ve çıkarıldıkları mahkemece şartlı serbest bırakıldıkları öğrenildi. İki saldırganın 14 Ağustos’ta yeniden hakim karşısına çıkacakları bildirildi.

- Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı'ndan saldırıya tepki

Kanada'da tepkiye yol açan saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen, "Bu korkunç ve anlamsız bir eylemdi. Düşüncelerim ve dualarımla onun ve ailesinin yanındayım. Kanada'da herhangi bir nefret için yer yok." ifadelerini kullandı.

Saldırıyı kınayan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi İcra Direktörü İhsan Gardee de "Yetkilileri, nefret ve hoşgörüsüzlüğe karşı güçlü bir mesaj göndermek için faillere yasaların öngördüğü cezaları sonuna kadar uygulamaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu. Gardee, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, Müslümanları muhtemel saldırılara karşı bilinçli olmaya çağırdı.

- Yardım kampanyası başlatıldı

İslamofobik saldırıya maruz kalan Marzouk ailesi için internet üzerinden yardım kampanyası başlatılırken, şimdiye kadar Kanada'nın yanı sıra İngiltere, ABD ve diğer ülkelerden yaklaşık bin 900 kişinin maddi yardımda bulunduğu belirtildi. Toplanan para ile Muhammed Abu Marzouk’un sağlık giderleri ve ailesinin ihtiyaçlarının karşılanacağı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
İslamofobik saldırı Kanada

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