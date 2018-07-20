Kanada’da İslamofobik saldırıya büyük tepki

TORONTO (AA) – Kanada'nın Toronto kentinde Filistin ve Türk asıllı iki Müslüman aileye yapılan İslamofobik saldırı büyük tepki çekti.

Toronto'daki bir piknik alanında geçen pazar günü yaşanan İslamofobik saldırıda hedef alınan 39 yaşındaki Filistin asıllı Muhammed Abu Marzouk, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Muhammed'in eşi Diana Attar, yaşadıkları psikolojik travmayı kendisinin ve çocuklarının halen atlatamadığını, ancak şu an için tek düşüncelerinin eşinin komadan çıkması olduğunu ifade etti.

Piknik alanından ayrılacakları sırada arabanın yanına gelen birinin çok ağır hakaretler ederek eşine saldırdığını söyleyen Attar, yaşananları şöyle anlattı:

"4 ve 6 yaşlarındaki kızlarımızla birlikte arabaya binmiştik. Bu sırada aracın arkasından tekmeleme benzeri bir ses geldi. Baktığımızda bir kişi bize doğru bağırıyordu. Eşim dışarı çıkıp ne olduğunu sordu. Bu sırada biri daha geldi ve eşime vurmaya başladılar. Muhammed yere düştü. Ben dışarı çıkıp yardım için bağırmaya başladım. Bize küfürler ederek, 'Teröristler, geldiğiniz yere geri dönün! Terörist Araplar' diye bağırıyorlardı. Çocuklarım korkuyla ağlamaya ve çığlıklar atmaya başladı."