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Kanada'da Kudüs Günü mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 04:18 | Son Güncelleme

Uluslararası Kudüs Günü nedeniyle Toronto'daki Ontario Eyalet Parlamentosu bahçesinde toplanan binlerce kişi, İsrail ve ABD'nin Filistin'deki uygulamalarını protesto etti.

TORONTO (AA) – Kanada’nın Toronto kentinde yaşayan Müslümanlar, İsrail'in Gazze sınırındaki Filistinli sivillere, gazeteciler ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.

Uluslararası Kudüs Günü nedeniyle Toronto'daki Ontario Eyalet Parlamentosu bahçesinde toplanan binlerce kişi, İsrail ve ABD'nin Filistin'deki uygulamalarını protesto etti.

Toronto Polisi'nin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösterinin organizatörlerinden Zafer Bangash, Filistin'in İslam dünyasının kanayan yarası olduğunu söyledi.

Dünya çapında 600'ün üzerinde şehirde düzenlenen ve yıllık bir etkinlik olan Uluslararası Kudüs Günü'nün, ilk kez 1979'da İran'ın eski dini lideri Humeyni tarafından başlatıldığını anlatan Zafer Bangash, "Toronto'daki organizasyon, Kuzey Amerika'daki en büyük protesto oldu. Çağrımıza, Hristiyanlar, Siyonizm karşıtı Yahudiler ve Kanadalılar da destek verdiler." diye konuştu.

Türkiye’nin Filistin davası için her zaman ayağa kalkan bir ülke olduğunun altını çizen Zafer Bangash, Gazze'de 120'den fazla Filistinlinin şehit edilmesinin hemen ardından İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü toplayan ülkenin de Türkiye olduğunu hatırlattı.

Ontario Eyalet Parlamentosu bahçesinde toplanan yaklaşık 2 bin protestocu, daha sonra polis eşliğinde ABD'nin Toronto Konsolosluğu'na yürüyüşe geçti. Sloganlar atarak İsrail'i protesto eden göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra, geçtiğimiz günlerde İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilen Gazze'nin gönüllü hemşiresi Rezzan en-Neccar ve saldırılarda şehit olanların fotoğraflarını taşıdılar.

İsrail'in "çocuk katili" olarak nitelendirildiği gösteride protestocular yol boyunca "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail" ve "Çok yaşa Filistin" diye sloganlar attı.

Gösteriye katılan siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudi cemaati üyelerine, protestocular ilgi göstererek fotograf çektirdiler. Akşam saatlerine kadar süren Kudüs Günü mitingi sırasında, bir Yahudi gencinin Müslümanlara sataşması ve bağırarak hakaret etmesi, gergin anların yaşanmasına neden oldu. Olaya müdahale eden Toronto Polisi, genci gösteri alanından uzaklaştırarak ortamı yatıştırdı.

Gösteri olaysız sona erdi.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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