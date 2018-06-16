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Kanada’da oy verme işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 21:14 | Son Güncelleme

Kanada’da oy verme işlemi başladı

TORONTO (AA) - Kanada'da yaşayan Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 4 ayrı seçim merkezinde oy vermeye başladı.

Seçmenler, Kanada’nın başkenti Ottawa ile Toronto, Montreal, Vancouver kentlerindeki diplomatik temsilciliklerde kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00’dan itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Oy verme işleminin resmi olarak başlamasından saatler önce Türkiye’nin Toronto Başkonsolosluğu önünde toplanmaya başlayan Türk vatandaşları, bina önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

- Bayramlaşıp oy kullanıyorlar

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, AA muhabirine, Toronto Başkonsolosluğu seçim bölgesine toplam 14 bin 795 seçmenin kayıtlı olduğunu söyledi. Başkonsolos Şen, "Ancak bilindiği gibi yurt dışı tek bir seçim çevresi olduğundan, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her vatandaşımızın başkonsolosluğumuzda veya diğer merkezlerimizde oylarını kullanmaları mümkün." dedi.

Bayramın ikinci günü olduğunu hatırlatan Şen, "Vatandaşlarımız da bir bayram havası içinde hem oylarını kullanıyor hem de birbirleri ile bayramlaşıyorlar." diye konuştu.

- Oy verme işlemi 3 gün sürecek

Başkonsolos Şen, Kanada’nın Toronto, Montreal ve Vancouver Başkonsolosluğu ile başkent Ottawa’daki Türkiye Büyükelçiliğinde oy verme işleminin 16, 17 ve 18 Haziran tarihlerini kapsayan 3 gün boyunca her gün sabah 09.00’dan akşam 21.00’e kadar süreceğini sözlerine ekledi.

- Vatandaşlar servislerle taşınıyor

Öte yandan AK Parti Kanada Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) seçimler için oy kullanacak vatandaşları sandıklara taşımak için servis araçları tahsis etti. AK Parti Toronto SKM Başkanı Mehmet Emin Erilli, "Seçimden günler önce gerek sosyal medya üzerinden, gerek camilere ve toplum merkezlerine astığımız afişlerde servis araçlarımızın hareket noktalarını ve görevli arkadaşlarımızın telefon numaralarını ilan ettik. Toronto, Ottawa, Montreal ve Vancouver’da AK Partili olsun olmasın, bizi kim ararsa servislerimiz o vatandaşlarımızı alıp sandığa taşıyacak, sonra da aldıkları yere bırakacak." dedi.

Erilli, servis hizmetlerinin de 3 gün boyunca devam edeceğini kaydetti.

Kanada genelinde yaşayan toplam 28 bin 95 Türk seçmeni bulunuyor.

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