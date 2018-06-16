Kanada’da oy verme işlemi başladı

TORONTO (AA) - Kanada'da yaşayan Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 4 ayrı seçim merkezinde oy vermeye başladı.

Seçmenler, Kanada’nın başkenti Ottawa ile Toronto, Montreal, Vancouver kentlerindeki diplomatik temsilciliklerde kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00’dan itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Oy verme işleminin resmi olarak başlamasından saatler önce Türkiye’nin Toronto Başkonsolosluğu önünde toplanmaya başlayan Türk vatandaşları, bina önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

- Bayramlaşıp oy kullanıyorlar

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, AA muhabirine, Toronto Başkonsolosluğu seçim bölgesine toplam 14 bin 795 seçmenin kayıtlı olduğunu söyledi. Başkonsolos Şen, "Ancak bilindiği gibi yurt dışı tek bir seçim çevresi olduğundan, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her vatandaşımızın başkonsolosluğumuzda veya diğer merkezlerimizde oylarını kullanmaları mümkün." dedi.

Bayramın ikinci günü olduğunu hatırlatan Şen, "Vatandaşlarımız da bir bayram havası içinde hem oylarını kullanıyor hem de birbirleri ile bayramlaşıyorlar." diye konuştu.