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Kanada'da servet eşitsizliği artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

Ülkenin en zengin 87 ailesinin serveti, 12 milyon vatandaşın maddi varlığına eşit

Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da ülkenin en zengin 87 ailesinin maddi varlığının 12 milyon vatandaşın varlığına eşit olduğu bildirildi.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Kanada Siyaset Alternatifleri Merkezi adlı düşünce kuruluşunun hazırladığı rapor, ülkenin en zengin 87 ailesinin, 12 milyon kişiyle, yani nüfusun yaklaşık 3'te 1'i ile aynı miktarda maddi varlığa sahip olduğunu ortaya koydu.

Kişi başına milli gelirin 295 bin dolar olduğu ülkede, zengin ailelerin ortalama net varlığının 3 milyar dolar civarında olduğu belirtildi.

Servet farkının büyük ölçüde miras olgusundan kaynaklandığına dikkat çekilen raporda, 1999 yılında en zengin 87 ailenin 46'sı yeni zenginlerden meydana gelirken, bu sayının 2016 yılında 39'a düştüğü ifade edildi.

- Servet eşitsizliği artıyor

Raporda, zengin aileler ile nüfusun geri kalanı arasındaki servet eşitsizliğinin giderek arttığına dikkat çekildi. 2012-2016 yılları arasında zengin ailelerin serveti yüzde 37 artarken, ortalama servet yüzde 15 yükseldi.

Raporun yazarı ekonomist David McDonald, Kanada'nın vergi politikalarının söz konusu servet uçurumunu körüklediğini vurguladı.

Kanada'nın G-7 ülkeleri içinde miras, gayrimenkul veya hediye vergisi uygulanmayan tek ülke olduğunu belirten McDonald, "Kanada'nın vergi rejiminin servetin tepede yoğunlaşmasını engellemesi beklenir, halbuki mevcut sistem bunu teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

McDonald ayrıca Kanada'da sermaye kazançlarından ve hisse kar paylarından alınan vergilerin gelir vergisinden az olmasını da servet adaletsizliği nedenlerinden biri olarak gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada servet eşitsizliği

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