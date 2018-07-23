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Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 08:22 | Son Güncelleme

Saldırgan ölü ele geçirildi

TORONTO (AA) - Kanada'nın Toronto kentindeki silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, Toronto'nun Greektown Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin ateş açması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırgan, ölü ele geçirildi.

Yaralılar arasındaki bir kız çocuğunun durumunun kritik olduğu bildirildi.

Emniyet Sözcüsü Mark Pugash yaptığı açıklamada, saldırının terör amaçlı olup olmadığını söylemek için de henüz erken olduğunu vurguladı.

Mahalle sakinlerinden John Tulloch, kardeşiyle arabalarından indikleri sırada 20-30 el silah sesi duyduklarını, ardından kaçmaya başladıklarını aktardı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kanada saldırı

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