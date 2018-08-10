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Kanada'da silahlı saldırı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

Kanada'da silahlı saldırı: 4 ölü

TORONTO (AA) - Kanada'da meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis yetkilileri, ülkenin doğusunda yer alan New Brunswick eyaletinin Fredericton kentindeki silahlı saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, halkı olayın yaşandığı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fredericton Kanada silahlı çatışma

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