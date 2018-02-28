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Kanada'da Zeytin Dalı Harekatı anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 00:09 | Son Güncelleme

AK Parti Adana Milletvekili Küçükcan: - "Türkiye, birden fazla terör örgütü ile mücadele etmek durumunda olan tek NATO ülkesidir. Bunu müttefiklerimize anlatmak bizim görevimiz" - "Türkiye, uluslararası hukukun kendisine tanıdığı haklar çerçevesinde bu operasyonları yürütüyor. Müttefiklerimizin de Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terör tehdidi karşısında bizim yanımızda olmaları gerekir"

TORONTO (AA) - AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye, birden fazla terör örgütü ile mücadele etmek durumunda olan tek NATO ülkesidir. Bunu müttefiklerimize anlatmak bizim görevimiz. Türkiye, uluslararası hukukun kendisine tanıdığı haklar çerçevesinde bu operasyonları yürütüyor. Müttefiklerimizin de Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terör tehdidi karşısında bizim yanımızda olmaları gerekir." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı, TRT World Araştırma Merkezi tarafından Toronto'da düzenlenen konferansta, Kanada Kraliyet Askeri Enstitüsü ve NATO Kanada Derneği üyelerine anlatıldı.

Kanada Kraliyet Askeri Enstitüsünün Toronto'daki merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Küçükcan, TRT El Arabia Genel Yayın Yönetmeni Resul Serdar Ataş ve SETA Washington Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat katıldı.

Küçükcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendi bölgesinde çok ciddi sorunlar ve meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, birden fazla terör örgütü ile mücadele etmek durumunda bulunan tek NATO ülkesi olduğuna işaret eden Küçükcan, "Bunu müttefiklerimize anlatmak bizim görevimiz. Türkiye, uluslararası hukukun kendisine tanıdığı haklar çerçevesinde bu operasyonları yürütüyor. Müttefiklerimizin de Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terör tehdidi karşısında bizim yanımızda olmaları gerekir.'' diye konuştu.

Küçükcan, Türkiye'nin müttefiklerinden gereken desteği görmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Müttefiklerin yardımı önemli. Bunun yerine getirilmesi gerek çünkü, Türkiye'nin istikrarsızlığı demek, Avrupa'nın ve NATO'nun istikrarsızlığı demektir. Müttefiklerimize bir işgal hareketi içinde değil, sınırlarımızın ve ulusal güvenliğimizin emniyet altına alınması için harekat yaptığımızı anlattık, anlatmaya devam edeceğiz.''

Küçükcan, Suriye krizinin diplomatik ve politik yollarla çözülmesi için olağanüstü gayret sarfeden Türkiye'nin DEAŞ konusunda üzerine düşeni yaptığını, şimdi aynı tutumu müttefiklerinden beklediğini vurguladı.

- "Bu toplantılar farklı ülkelerde de devam edecek"

TRT World Araştırma Merkezi Direktörü Pınar Kandemir de NATO Kanada Derneği ve Kanada Kraliyet Askeri Enstitüsünün ev sahipliğinde düzenledikleri toplantının, Zeytin Dalı Harekatı'nı dünyaya anlatmak için yaptıkları çalışmalardan biri olduğunu söyledi.

Yarın da Ottowa'da uzmanların, gazetecilerin ve siyasetçilerin katılımıyla bir toplantı daha düzenleyeceklerini bildiren Kandemir, "Bu toplantılar farklı ülkelerde de devam edecek. Zeytin Dalı Harekatı'nı gerekçeleriyle yurt dışında anlatmak oldukça önemli. Suriye krizinin ilk gününden itibaren hem güvenlik alanında hem mülteciler meselesinde batılı müttefiklerinden yeterince destek göremeyen Türkiye'nin bunu uzmanların, siyaset yapıcıların, gazetecilerin ajandasına taşıması ve meselenin doğru anlatılmasını sağlaması bizim açımızdan bu tür çalışmaların öncelikli gerekçesi." dedi.

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AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Talip Küçükcan Kanada Kanada Kraliyet Askeri Enstitüsü (RCMI) SETA Washington Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat TRT El Arabia Genel Yayın Yönetmeni Resul Serdar Ataş TRT World Araştırma Merkezi Direktörü Pınar Kandemir

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