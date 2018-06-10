Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi sona erdi

QUEBEC CİTY (AA) - G7 olarak da bilinen dünyanın en büyük ekonomisine sahip gelişmiş yedi ülkeden oluşan grubun Kanada'nın Charlevoix bölgesinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi sona erdi.

Zirvenin kapanışını düzenlediği basın toplantısı ile duyuran ve aynı zamanda G7 Dönem Başkanı da olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada heyetinin son dakika lobicilik çabaları sonrası, tüm liderlerin ortak bir zirve tebliğini kabul ettiklerini söyledi.

Başbakan Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'un, ticaret hakkındaki gelişmelere dair duruşuna rağmen, iki günlük zirvenin sonunda büyük bir başarı yakaladıklarını ifade etti.

Trudeau, G7'nin bazı üyelerinden temiz okyanusları teşvik etmek ve yoksul ülkelerdeki kız çocukları için eğitime daha iyi erişim sağlamak amacıyla sağlam taahhütlere işaret ederek, liderlerin yalnızca beşinin bu konulara destek verdiğini, ABD ve Japonya'nın da bu hususu, imza atmadan kabul ettiklerini söyledi.

Kanada Başbakanı Trudeau, ABD ile aralarındaki gümrük tarifeleri konusunda daha önce söylediklerinin aynen geçerli olduğunu yineleyerek, "Biz Amerikalı işçiler zarar görsün demiyoruz ama Kanada da zarar görmesin." diye konuştu.