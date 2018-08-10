HABER

Kanada'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 21:36 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fredericton kentinde 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayı "korkunç" olarak nitelendirdi

TORONTO (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, New Brunswick eyaletinin başkenti Fredericton kentinde 2'si polis 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayı "korkunç" olarak nitelendirdi.

Başbakan Trudeau, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Fredericton'dan korkunç haberler geldi. Kalbim, bu sabahki saldırıdan etkilenen herkesle beraber. Durumu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Fredericton kentinde sabah erken saatlerde meydana gelen silahlı saldırıda ölen 4 kişiden 2'sinin polis memuru olduğu açıklandı.

Frederciton Polis Müdürlüğüne ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ölenlerin kimliklerine dair bilgi verilmedi. Saldırganın da olayda ağır yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği duyuruldu. Polis ayrıca bir saldırgan olduğunu ve olaya karışan veya aranan başka kimse bulunmadığını bildirdi.

Olay sonrası saldırı bölgesi için yapılan "sokağa çıkmayın" çağrısı da sonlandırıldı.

Bölgedeki polis kordonu devam ederken, olayda sayısı belirtilmeyen başka yaralananların da olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kanada'nın New Brunswick eyaletinin başkenti Fredericton'ın Main Caddesi ve Çevre Yolu arasındaki Brookside Drive bölgesinde, bu sabah yerel saatle 07.00 civarında silah sesleri duyuldu. Çıkan çatışmada, 2'si polis, 2'si sivil 4 kişi yaşamını yitirmişti.

PARTNERÇalışanlar için kilo vermeye yardımcı pratik kahvaltı önerileriÇalışanlar için kilo vermeye yardımcı pratik kahvaltı önerileri
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!
İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtıİstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kanada Kanada Başbakanı Justin Trudeau silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.