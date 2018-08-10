Kanada'daki silahlı saldırı

TORONTO (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, New Brunswick eyaletinin başkenti Fredericton kentinde 2'si polis 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayı "korkunç" olarak nitelendirdi.

Başbakan Trudeau, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Fredericton'dan korkunç haberler geldi. Kalbim, bu sabahki saldırıdan etkilenen herkesle beraber. Durumu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Fredericton kentinde sabah erken saatlerde meydana gelen silahlı saldırıda ölen 4 kişiden 2'sinin polis memuru olduğu açıklandı.

Frederciton Polis Müdürlüğüne ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ölenlerin kimliklerine dair bilgi verilmedi. Saldırganın da olayda ağır yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği duyuruldu. Polis ayrıca bir saldırgan olduğunu ve olaya karışan veya aranan başka kimse bulunmadığını bildirdi.

Olay sonrası saldırı bölgesi için yapılan "sokağa çıkmayın" çağrısı da sonlandırıldı.

Bölgedeki polis kordonu devam ederken, olayda sayısı belirtilmeyen başka yaralananların da olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kanada'nın New Brunswick eyaletinin başkenti Fredericton'ın Main Caddesi ve Çevre Yolu arasındaki Brookside Drive bölgesinde, bu sabah yerel saatle 07.00 civarında silah sesleri duyuldu. Çıkan çatışmada, 2'si polis, 2'si sivil 4 kişi yaşamını yitirmişti.

