Kanada'dan 50 Beyaz Baretliye oturum izni

OTTAWA (AA) - Kanada'da, Suriye'de devam eden insanlık krizinden etkilenenlere yardım ulaştıran Beyaz Baretliler'in 50 üyesine aileleriyle Kanada'ya yerleşim izni verildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye’deki savaş sırasında mağdur olan halka, sağlık ve gıda başta olmak üzere insani yardım ulaştırmaya çalışan Beyaz Baretliler grubuna desteğin devam edeceği açıklandı.

Resmi yayın kuruluşu CBC de Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Dera bölgesinde insani yardım faaliyetinde bulunurken sıkışıp kalan Beyaz Baretliler'in, aralarında kendi ailelerinin de bulunduğu 422 kişiyi kurtardığını ve kendilerinin de yapılan bir operasyonla Ürdün'e geçirildiklerini duyurdu.

- Gizli operasyonla kurtarıldılar

İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve Kanada'nın yer aldığı gizli bir uluslararası operasyonla Suriye'den kurtarılan 422 kişiden 98'inin Beyaz Baretliler gönüllüsü olduğu, bunlardan 50'sinin aileleriyle Kanada'ya yerleştirileceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland de yaptığı yazılı açıklamada, "Beyaz Baretliler, hayatlarını, anlamsız şiddetin hedefi olan Suriyelilere yardım etmek için riske atıyor. Esed rejimi ve destekçileri tarafından işlenen korkunç zulümlere de tanık oldular. İngiltere ve Almanya ile yakın iş birliği içinde çalışan Kanada, Beyaz Baretliler'in ve onların ailelerinin güvenliğini sağlamak için uluslararası çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.