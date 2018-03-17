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Kanada’dan Filistin’e 10 milyon dolarlık insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 19:00 | Son Güncelleme

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, Kanada'nın Batı Şeria ve Gazze için 10 milyon dolarlık acil insani yardımda bulunduğunu açıkladı

OTTAWA (AA) – Kanada, Batı Şeria ve Gazze’de yaşan Filistinliler için 10 milyon dolarlık acil insani yardımda bulunduğunu açıkladı.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau yaptığı açıklamada, ülkesinin fakir ve savunmasız olanlara insani yardım sağlama ve onların ihtiyaçlarına cevap vermeye kendini adadığını belirterek, "Filistinli mülteciler yüksek düzeyde yoksulluk, işsizlik ve yetersiz gıda sıkıntısına katlanıyorlar. Kanada, bölge insanının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olarak bölgedeki istikrarı da destekliyor.’’ dedi.

Bakan Marie-Claude Bibeau açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

''10 milyon dolarlık acil insani destek, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan 1 milyondan fazla Filistinli mültecinin temel acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacak. Kanada aynı zamanda, Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere yönelik BM Yardım İşleri Dairesi'ne (UNRWA) yardımcı olacaktır. Filistinli mülteciler korkunç bir insani durumla karşı karşıya. Bugün açıkladığımız yeni acil durum desteğinin, Batı Şeria ve Gazze'deki fakir ve savunmasız Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmasını umuyoruz.”

Öte yandan Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau’nun açıklamasında, Batı Şeria ve Gazze kentlerinde yaşayan Filistinliler için "Palestinian refugees" (Filistinli mülteciler) ifadesini kullanması dikkati çekti.

Kanada resmi makamları daha önce yaptıkları resmi açıklamalarda Filistinli mülteciler ifadesini sadece, Suriye, Lübnan veya Ürdün’de yaşayan Filistinliler için kullanıyordu.

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