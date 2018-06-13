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Kanada’dan Kim-Trump zirvesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 00:51 | Son Güncelleme

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland: "Biz diplomatik bir çözümün hem gerekli hem de mümkün olduğuna hep inandık’’

OTTAWA (AA) - Kanada, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Singapur'daki zirvesinden memnunluk duyduğunu açıkladı. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ‘’biz diplomatik bir çözümün hem gerekli hem de mümkün olduğuna hep inandık’’ dedi.

Zirvenin ardından yazılı bir açıklama yapan Bakan Freeland, "Singapur'da gerçekleşen ABD ve Kuzey Kore liderleri arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu toplantı, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarı sağlamak için önemli bir adımdı. G7 liderleri geçen hafta Kanada'da yaptıkları zirvede kabul ettikleri için, Kore Yarımadası'ndaki durum sadece bölgesel bir sorun değil, uluslararası barış ve güvenlik meselesi haline gelmişti" dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Kuzey Kore’nin 27 Nisan 2018’deki Panmunjom Deklarasyonu’nda yapılan nükleer silahsızlanma taahhüdünü tekrar teyit ettiğini, kitle imha silahları ve balistik füze programlarının tam, doğrulanabilir ve geri dönüşü olmayan bir şekilde ortadan kaldırılmasına yönelik daha fazla diyaloğu desteklediğini görüyoruz. Kurallara dayalı uluslararası düzeni desteklemek için Kuzey Kore'ye uygulanan küresel yaptırım rejimi, Pyongyang gerekli değişimleri yapana kadar yerinde kalmalıdır. Bu, Kuzey Kore'nin uluslararası toplumda yer almasını sağlayacak daha parlak bir gelecek için tek geçerli seçenektir."

Bakan Chrystia Freeland açıklamasını, "Kuzey Kore Lideri, bu tarihi toplantıya katılarak, nükleer silahlardan vazgeçmeyi tartışmaya istekli olduğunu kanıtladı. Kuzey Kore'nin bu kararlılığı somut eylemlerle takip ettiğini ve hem Kuzey Kore hem de Güney Kore halkının çıkarları için daha olumlu bir geleceğe doğru kararlı bir şekilde ilerlediğini görmeyi umuyoruz" diyerek tamamladı.

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Kanada Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland Kanada’dan Kim-Trump zirvesi açıklaması

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