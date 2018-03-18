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Kanada’dan Rohingyalı Müslümanlara 8 milyon dolarlık yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 03:10 | Son Güncelleme

Kanada’dan Rohingyalı Müslümanlara 8 milyon dolarlık yardım

OTTAWA (AA) - Kanada, Myanmar’daki zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan Rohingyalı Müslümanlara 8,15 milyon dolarlık insani yardımda bulundu.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, yaptığı açıklamada, Myanmar'daki şiddetten kaçarak Bangladeş’e sığınan 671 binden fazla Rohingyalı Müslüman konusunda ciddi ve derin endişe duymaya devam ettiklerini ifade etti.

Bangladeş'te muson mevsiminin gelmesiyle buradaki Rohingyalı sığınmacıların durumunun daha da kötüye gidebileceğini hatırlatan Bibeau, mültecilerinin hayatlarını iyileştirmek ve gelecek aylarda Bangladeş'te karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için 8,15 milyon dolarlık fon sağladıklarını kaydetti.

Bibeau, yardımın, Bangladeş ve Myanmar’daki Rohingyalıların beslenme, gıda, sağlık ve hijyen ihtiyaçları için kullanılacağını belirterek, "Myanmar'daki kriz dünyanın en hızlı büyüyen mülteci ve insani krizlerinden biri. Kanada’nın şu ana kadar yaptığı yardımlar, Rohingya mültecilerinin insani ihtiyaçlarına cevap vermede yardımcı oldu ancak muson mevsimi öncesinde daha fazla yardıma ihtiyaç duyuldu. Tecrübeli yardım kuruluşlarına giden bu yeni fonlar, mültecilerin ve ev sahibi toplulukların süregelen krizle başa çıkmalarına yardımcı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kanada, son açıkladığı 8,15 milyon dolarlık yardımla birlikte, Rohingyalı Müslümanlar için krizin başladığı 2017 yılının başından bu yana toplam 45,6 milyon dolarlık yardımda bulundu.

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun geçen ekim ayında Myanmar Özel Elçisi olarak atadığı Bob Rae’nin de nihai raporunu gelecek ay açıklayacağı bildirildi. Görevlendirilmesinin ardından iki kez bölgeye giden Bob Rae, daha önce hazırladığı ara raporunu Başbakan Trudeau, BM ve insani yardım kuruluşlarıyla paylaşmıştı.

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