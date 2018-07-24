Kanadalı bakandan Avrupa'ya göç dersi

OTTAWA (AA) – Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen'in, Belçika, İngiliz ve Alman mevkidaşlarına ülkesinin göçmenlik sistemini ve göçmenlerin Kanada ekonomisine olan katkılarını anlattığı bildirildi.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Hussen'in İngiltere, Belçika ve Almanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerini tamamladığı belirtildi.

Söz konusu açıklamada, bu ziyaretler kapsamında Bakan Hussein'in Oxford Üniversitesi'nde verdiği konferansta göçün güçlü bir ekonomik araç olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Londra Ticaret Odası ile Londra Ekonomi Okulu'nda yaptığı konuşmada ise Hussein'in, Kanada'nın çok yıllı planlamalarla ekonomik programlarını yürütmede yaşlanan iş gücü eksikliklerini en üst düzey yeteneklerle nasıl kapattıklarını anlattığı kaydedildi.

Bakan Hussen'in, Avrupalı liderleri ve işverenleri, yenilikçi bakış açıları, girişimci ruh, küresel deneyim ve benzersiz yetenekleri için göçmenlere ilgi göstermeye teşvik ettiği belirtilen açıklamada, Kanada'nın mültecilere verdiği insani yardımların en önemli tartışma noktalarından biri olduğuna işaret edildi.