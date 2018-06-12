Kanadalı şirket Katar'a uçak satacak

DOHA (AA) - Katar'ın paraşütle atlama operasyonları için Kanadalı Viking Air şirketiyle Twin Otter DHC-6-400 tipi uçak satın alımını öngören anlaşma imzaladığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu anlaşma, Silahlı Kuvvetler adına Katar El-Emiri Hava Kuvvetleri Komutanı Genelkurmay Başkanı Mübarak Muhammed el-Hayarin ile Viking-Air bölgesel satış müdürü Peter Walker tarafından Doha Hava Üssü'nde imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paraşütle Atlama Komitesi Başkan Yardımcısı Yüzbaşı Abdullah el-Hedfe, bu uçakların, Viking Air'in en iyi paraşütle atlama uçaklarından biri olduğunu belirtti.

Hedfe, söz konusu uçaklarla Ortak Özel Kuvvetlere bağlı Özel Paraşüt Timi'nin desteklenmesinin hedeflendiğini aktardı.

Açıklamada, anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Katar, geçen aylarda silahlı kuvvetleri geliştirmek için askeri anlaşmalar imzalamıştı.

