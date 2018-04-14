QUEBEC CİTY (AA) - Kanada’nın Quebec City kentindeki camiyi basarak ibadet eden 6 kişiyi öldüren ve 8 kişiyi yaralayan Alexandre Bissonnette, bunu Kanadalıları teröristlerden korumak için yaptığını ifade etti.

Quebec City İslam Kültür Merkezi Camisi’nde geçen yıl 29 Ocak’ta namaz kılan cemaate ateş açan Bissonnette’nin, polisteki 3 saatlik ifadesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Polisteki ifadelerine göre Bissonnette, Trudeau hükümetinin göçmen politikalarını eleştirerek, ülkeye çok fazla mülteci geldiğini, bunu da Kanada toplumu ve ailesi için tehlike olarak gördüğünü kaydetti.

Bissonnette, Avrupa şehirlerinde olan terör saldırıları gibi saldırıların Kanada'da da başlayacağından korktuğunu belirterek, "Bunu Kanadalıları teröristlerden korumak için yaptım.’’ ifadesini kullandı.

Saldırı sonrası kendisini de vurmayı düşündüğünü kaydeden Bissonnette, "O an yaptığın şeyin yanlış olduğu hiç aklına gelmedi mi?’’ şeklindeki soruya, "Yanlış değildi. Ben ne yaptım ki? Size söyledim, Kanada kurtuldu, ailem kurtuldu.’’ cevabını verdi.