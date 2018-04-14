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"Kanadalıları teröristlerden korumak için yaptım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

Kanada'da bir camiyi basarak 6 Müslümanı öldüren, 8'ini yaralayan Bissonnette, ifadesinde saldırıyı "Kanadalıları teröristlerden korumak için yaptığını" belirtti

QUEBEC CİTY (AA) - Kanada’nın Quebec City kentindeki camiyi basarak ibadet eden 6 kişiyi öldüren ve 8 kişiyi yaralayan Alexandre Bissonnette, bunu Kanadalıları teröristlerden korumak için yaptığını ifade etti.

Quebec City İslam Kültür Merkezi Camisi’nde geçen yıl 29 Ocak’ta namaz kılan cemaate ateş açan Bissonnette’nin, polisteki 3 saatlik ifadesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Polisteki ifadelerine göre Bissonnette, Trudeau hükümetinin göçmen politikalarını eleştirerek, ülkeye çok fazla mülteci geldiğini, bunu da Kanada toplumu ve ailesi için tehlike olarak gördüğünü kaydetti.

Bissonnette, Avrupa şehirlerinde olan terör saldırıları gibi saldırıların Kanada'da da başlayacağından korktuğunu belirterek, "Bunu Kanadalıları teröristlerden korumak için yaptım.’’ ifadesini kullandı.

Saldırı sonrası kendisini de vurmayı düşündüğünü kaydeden Bissonnette, "O an yaptığın şeyin yanlış olduğu hiç aklına gelmedi mi?’’ şeklindeki soruya, "Yanlış değildi. Ben ne yaptım ki? Size söyledim, Kanada kurtuldu, ailem kurtuldu.’’ cevabını verdi.

Katil Alexandre Bissonnette, neden camiye saldırdığını soran polise, "Yaptığım şeye insanların teşekkür etmesi lazım. Belki de yüzlerce insanın hayatı bu sayede kurtuldu.’’ diye karşılık verdi.

- Ne olmuştu?

Kanada’nın Quebec City kentinde geçen yıl 29 Ocak’ta, Quebec City İslami Kültür Merkezi Camisi'ne silahlı saldırı düzenleyen Alexandre Bissonnette, içeride ibadet etmekte olan cemaatten 6 kişiyi öldürmüş, 8 kişiyi de yaralamıştı. Olaydan sonra yakalanan saldırgan, önce polisteki ifadesinde yaptığı saldırıyı kabul etmiş, sonra geçen ay çıkarıldığı ilk mahkemede ‘’suçsuzum’’ demişti. 6 kez birinci derece cinayet ve diğer suçlamalarla birlikte toplam 12 suçtan mahkemesi devam eden Bissonnette, daha sonra tüm suçlarını kabul etmişti.

Davayı takip eden insan hakları örgütleri ve hayatını kaybedenlerin avukatları ise katil Alexandre Bissonnette’nin psikolojik sorunları olan birisi olduğunu ispatlamaya çalıştığı görüşünü savunuyor. Bissonnette’nin bu durumuna karar verilmesi halinde, çok az bir ceza alarak tedavi altına alınması söz konusu olacak.

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