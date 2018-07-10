Kanadı kırık leylek tedavi altına alındı 

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'daki Malabadi Köprüsü yakınlarında 2 kişi tarafından yaralı halde bulunan leylek, Batman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedaviye alınan leyleğin kanadının kırık olduğunu tespit edildi.
Malabadi Köprüsü civarında dolaşan 2 kişi, yerde yaralı buldukları leyleği, Batman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Veteriner Müdürlüğü'ne getirdi. Veterinerler tarafından tedaviye alınan leyleğin kanat kemiğinin ucu kırık olduğunu tespit edildi. Yaralı leyleğe yaklaşık 20 günlük bir tedavi uygulanacağını söyleyen Veteriner Ömer Kılıç, kemeğin birleşmesi için pin uygulması yaptıklarını ifade etti. Veteriner Kılıç, "Kanat ucunda kırık olduğunu tespit ettik. Kanat ucunda kırık oluşmuştu, muhtemelen sert bir cisime çarpmış olabilir. Bir ateşli silah yarasına benzemiyordu. Kanat kemiğinin uç tarafında kırık vardı. Kemiğin birleştirilmesi için pin uygulaması yapıldı. Pin uygulaması yapıldıktan sonra leyleğin durumu gayet iyi görünüyor, sağlıklı ve tedavisi sürüyor. İnşallah iyileştirip doğaya salmayı planlıyoruz. Leyleğin tedavi muhtemelen 15-20 gün bizim gözetmemiz de kalacak. Kanat şu anda gayet düzgün bir şekilde tutturuldu. Umarım her şey daha iyi gider herhangi bir komplikasyonla karşı karşıya kalmayız" diye konuştu.
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