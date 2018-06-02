Kanadı kırık martıya tedavi

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde itfaiye ekibi tarafından yaralı bulunan martı, Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. Kanadının kırıldığı belirlenen martı, tedavi için İvrindi ilçesine gönderildi.
Burhaniye'de çıkan bir yangına müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi istasyona dönüş sırasında Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde bir martının çırpındığını fark etti. Aracı hemen durduran itfaiyeci Vural Varan, yaralı martıyı alıp, Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim etti. Burada tekniker Numan Ertürk tarafından ilk kontrolleri yapılan martının bir kanadının kırık olduğu tespit edildi. Yaralı martı, tedavi için İvrindi’de bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderildi. Ertürk, "Yaralı martı tedavisinin ardından inşallah tekrar sağlığına kavuşacak. Ardından da doğal yaşam ortamına salınacak" dedi.
FOTOĞRAFLI
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Seçim öncesi son dakika bedelli askerlik açıklamaları
Erdoğan acılı anneyi görünce konvoyunu durdurdu
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil
Muharrem İnce'den Melih Gökçek'i çok kızdıracak ifadeler!
Esad ve YPG anlaştı!
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum