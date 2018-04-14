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Kanadı kırılan kumruya Dicle Elektrik çalışanları sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü önünde bir aracın çarpması sonucu sol kanadı kırılan kumruya şirket çalışanları sahip çıktı.Yaralı kuşu başka araçların ezmemesi için yoldan alan bir çalışan, su ve yem verdikten sonra Belediye Veteriner Hizmetleri birimini arayarak, tedavisi için yardım istedi.

Kanadı kırılan kumruya Dicle Elektrik çalışanları sahip çıktı

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü önünde bir aracın çarpması sonucu sol kanadı kırılan kumruya şirket çalışanları sahip çıktı.
Yaralı kuşu başka araçların ezmemesi için yoldan alan bir çalışan, su ve yem verdikten sonra Belediye Veteriner Hizmetleri birimini arayarak, tedavisi için yardım istedi. Kısa sürede özel araçları ile gelen belediye görevlileri, yaralı kuşu alarak tedavisini yapmak üzere buradan ayrıldı. Yaralı kumrunun yeniden sağlığına kavuşacak olması, kendisini bulan ve tedavisi için çaba gösteren Dicle Elektrik çalışanları arasında sevince neden oldu.

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