Kanadına misina dolanan martıyı kurtardılar

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kanadına misina dolandığı için uçamayan ve denizde mahsur kalan martı, Ereğli Yelken İhtisas Kulübü üyelerince kurtarıldı.
Ereğli Yelken İhtisas Kulübü üyeleri, Bozhane Limanı'nda bir martının denizde çırpındığının fark etmeleri üzerine botla yanına gitti. Martının kanadına dolanan misina nedeniyle uçamadığı görüldü. Kulüp üyeleri, martının kanadındaki misinayı 10 dakika süren çalışmanın ardından çıkardı. Martı misinadan kurtarıldıktan sonra uçarak uzaklaştı. Martının kurtarılma anı ise kulüp üyelerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kulüp üyelerinden Metin Akman, martının kanadına dolanan misina nedeniyle uçamadığını belirterek, "Biz botla martının yanına gittik. Martıyı kurtardık. Limandaki insanlar bizi takdir etti. Son günlerdeki hayvan şiddetlerini kınıyoruz" dedi.
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