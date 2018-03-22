HABER

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 07:28 | Son Güncelleme

Doğan Medya grubunun satılması gündeme bomba gibi düştü. Dün yaşanan gelişmesinin ardından herkes "Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı?" sorularının yanıtını merak etmeye başladı. İşte Doğan Medya Grubu bünyesinde yer alan Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama'nın satılmasıyla ilgili tüm detaylar...

Doğan Medya grubu'nun Demirören tarafından alınmasının ardından yaşanan ilgili son dakika gelişmelerle birlikte yeni iddialar da ortaya atılmaya başlandı.

Hürriyet gazetesi eski çalışanı magazinci İzzet Çapa, Doğan Medya Grubu’nun satılacağının ortaya çıkmasının ardından flaş bir iddia ortaya attı.

Çapa, Twitter’da yaptığı paylaşımda, Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın öğle saatlerinde genel yayın yönetmenlerini arayarak “Artık dayanacak gücüm kalmadı ve satış gerçekleşti” dediğini ileri sürdü. Aydın Doğan’ın satış haberini verirken “son derece” üzgün olduğunu aktaran Çapa, Doğan Medya Grubu çalışanları arasında “Yarın ne olacak, tazminatlar nasıl ödenecek telaşı" yaşandığını kaydetti.

'DOĞAN MEDYA İLK DEFA SATILMIYOR'

"Doğan Grubu ilk defa satılmıyor... Onların grubu içerden satan çok adamı vardı” diye yazan Çapa, “Hürriyet binasının içindeki Hürriyet Dünyası’nın barında izdiham yaşanıyor. Kimse eve gitmedi. Durum değerlendirilmesi yapılıyor” dedi.

Doğan Medya'nın KAP'a yaptığı açıklamada satışa dair rakamın 890 milyon dolar olduğu belirtildi.

izzetçapa

Türkiye Medyasında Doğan Grubuna Dair Dev Satış İddiasıTürkiye Medyasında Doğan Grubuna Dair Dev Satış İddiası

2298611-640x320

Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki Türkiye'den Merkel'in Afrin açıklamasına sert tepki
Doğan Medya Grubu KAP'a resmi açıklamayı yaptıDoğan Medya Grubu KAP'a resmi açıklamayı yaptı
Kabil'de patlama! Çok sayıda ölü varKabil'de patlama! Çok sayıda ölü var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğan Medya Grubu Son dakika hurriyet doğan medya kaç paraya satıldı hürriyet kaç paraya satıldı

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 21 yorum
Çok bile dayandı bu Medyası zaten hep satlıktı çıkarı için ve menfatları için çalısan bir medya grubu Bu adamın ölse toprak bile kabul etmez
bunun sonu kayyumdu. onlemini almis onceden. medyanin %90 i artik reyizin
baskilara dayanamadi. medyanin tekeli tupculere gecti.
millete borsada vurgun şebekesi bir gün hesap verecek.BORSA İNCELENİNCE HERŞEY ORTAYA ÇIKACAK.BU OYUNLARA BU MİLLET MECBUR DEĞİL.İŞİN İÇİNDEKİ İŞLERİ BU MİLLET BİLİYOR.bütün borsa incelenecek ihanet şebekesinin perde arkası ülkeyi siyaseti ayar ederek sömüren küresel sermaye şebekesi deşifre olacak hesap sorulacak bundan sonra bu millet bu devleti yönetecek.BUNLAR İŞİ KILIFINA UYDURARAK MİLLETE BEDEL ÖDETEREK SOYARAK KANINI EMEREK ORTAK OYNUYORLAR.DARBE OLUYOR RTE CNN TÜRK TE CANLI YAYINA KATILIYOR MESELA.CENAB I HAKKKIN ADALETİ ASLA ŞAŞMAZ.KULUN STRATEJİ OYUNU SADECE GÜNAHINI ARTIRIR.
AYDIN DOĞAN VE AVANELERİ ÇOK ÇEKECEKSİNİZ ÇOOOK, 28 ŞUBATTA BU ÜLKEYİ MEDYA AYAĞI OLARAK SİZ BATIRDINIZ, BU ÜLKENİN ÖZ SERMAYESİNİ SİZ TALAN ETTİNİZ, BU ÜLKEYE NİFAK TOHUMLARINI SİZ EKTİNİZ, YAZILI VE GÖRSEL MEDYANIZIN NASIL YAYINLAR YAPTIĞINI ÇOOK İYİ BİLİYORUZ, PİJAMA İLE BAŞBAKANLARA TALİMAT VERDİNİZ BUNLARI BİLEN ÇOOOOK İYİ BİLİYOR SİZLERİN YERİ YURDU YOK. HELE AHİRETTE KAÇACAK DELİK BULAMAYACAKSINIZ BU ÖLÜM SİZİ DE BULACAK
BORSADA MİLLETE ŞİRKETLERİ HİSSE DİYEREK VERİP İÇERDE MİLLETİN PARASINA GÖRE MİLLETİ SOYACAK ŞEKİLDE TİYATROYU OYNATIRLAR.MAHKEME OYUNLARI KURGULARI SATIŞ MUHABBETLERİ DURUMA GÖRE İÇERDE MİLLETİN PARASINA GÖRE MİLLETİ SOYACAK ŞEKİLDE AYAR EDİLİR.BÜTÜN HİSSELERDE AYNI OYUN OLDU.2000Lİ YILLARDAN İTİBAREN HER HİSSE İNCELENECEK SPORDA ŞİKE GOLDAŞ RANLOJİSTİK ŞEKERPİLİÇ IŞIKLAR HOLDİNG DAHİLBÜTÜN BORSAYA KOTE OLMUŞ HİSSELER İNCELENECEK.MİLLETİN PARASINA GÖRE HİSSELERİ KAKALAMA DURUMUNA GÖRE GERÇEK ŞEKİLDE GERÇEK KİŞİLERLE SENARYOLARI DEVREYE SOKARAK MİLLETİ SOYMANIN HESABI OLACAK.DELİLLER KAYITLI
ülke engellerden bir bir kurtuluyor! medya en büyük tehlikelerden birisi....!!!
Baskı, korku, sindirme ve sonunda satın alma.... Ne güzel bir ülke olduk değil mi...
Hükümet iş başında, nerde aykırı haber varsa orayı tehditle hile ile satın alıyor
doğan medyayı alanların arkasında akp desteği var eee 459 ton merkez bankasının altınını yediler vatandaşa harcanacak değil ya yandaşa peşkeş
bi eğlence ortamında mesut yılmazın sırtına vururken hatırlıyorum bu aydını... ha birde mesut yılmazı eşofmanla evinde karşıladığını...Noldu aynını reis e yapsana
Zaten satılık değil miydi!
ERDOĞAN KAZANDI.
Sırada Fox var bence..?
her şeyin başlangıcı olduğu gibi birde sonu var.
neye dayanacak gücün kalmadı ?
Onur denen şey kalmamış
Aydın Doğan: Artık Milli ve Manevi değerlere bağlı vatansever birilerinin bu medya grubunu yönetmesinin daha etik olacağını düşündüm ve sattım. Parayıda pavyonda yiyeceğim kimse kusura bakmasın, hem RTE'ye çok ayıp ettim :))) Petrol Ofisi taksit ertelenmesi ve vergi kaçakçısı olduğunu biliyoruz. İnşaAllah demirören milli değerlere bağlı ve ahlaklı yöneticileri çalıştırır.
hükümet baskısıyla satıldı,akkoyunları oyalamak için 2-3 tv ve 2-3 gazete daha ele geçirildi...bu adamlar rejimini bi oturtsun,olacak şeylere siz bile inanamıyacaksınız
bi bildiği vardır boş yere satmaz. sat parayı al doğru abd ye.
artık herşey güllük gülistanlık olacak. bide fox kapttiraydik ohh beeee... 0 sorun Yeni Türkiye...Ahlaksızlıkların tecavüzlerin dubyanci sapiklarin haber olamayacağı haberler....
Diğer Haberler
Bu iddia Ankara'yı karıştıracak! AK Parti ittifakın önüne geçmeyi planlıyor

Bu iddia Ankara'yı karıştıracak! AK Parti ittifakın önüne geçmeyi planlıyor

Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın bunu planlıyormuş!

Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın bunu planlıyormuş!

Korkunç itiraf: Suikast ve saldırılar için özel yüz maskesi!

Korkunç itiraf: Suikast ve saldırılar için özel yüz maskesi!

Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı

Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son hava durumu raporu

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son hava durumu raporu

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.