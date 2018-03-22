Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Doğan Medya grubu'nun Demirören tarafından alınmasının ardından yaşanan ilgili son dakika gelişmelerle birlikte yeni iddialar da ortaya atılmaya başlandı.

Hürriyet gazetesi eski çalışanı magazinci İzzet Çapa, Doğan Medya Grubu’nun satılacağının ortaya çıkmasının ardından flaş bir iddia ortaya attı.

Çapa, Twitter’da yaptığı paylaşımda, Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın öğle saatlerinde genel yayın yönetmenlerini arayarak “Artık dayanacak gücüm kalmadı ve satış gerçekleşti” dediğini ileri sürdü. Aydın Doğan’ın satış haberini verirken “son derece” üzgün olduğunu aktaran Çapa, Doğan Medya Grubu çalışanları arasında “Yarın ne olacak, tazminatlar nasıl ödenecek telaşı" yaşandığını kaydetti.

'DOĞAN MEDYA İLK DEFA SATILMIYOR'



"Doğan Grubu ilk defa satılmıyor... Onların grubu içerden satan çok adamı vardı” diye yazan Çapa, “Hürriyet binasının içindeki Hürriyet Dünyası’nın barında izdiham yaşanıyor. Kimse eve gitmedi. Durum değerlendirilmesi yapılıyor” dedi.

Doğan Medya'nın KAP'a yaptığı açıklamada satışa dair rakamın 890 milyon dolar olduğu belirtildi.