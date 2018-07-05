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Kanal Edirne ile Meriç Nehri'nin taşkınları son bulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:08 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürlüğünün Edirne'de inşa ettiği ve bu yıl tamamlayacağı Kanal Edirne ile Meriç Nehri'nin taşkınları son bulacak - Tamamen DSİ imkanlarıyla yapımına devam edilen Kanal Edirne Projesi, 50 metre taban genişliğine, 3 metre yüksekliğe ve 7 bin 800 metre uzunluğa sahip olacak - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Projeyi 45 milyon lira gibi düşük bir maliyetle bitireceğiz. Projenin içeriğine baktığımızda bu gerçekten de çok düşük bir maliyet. Dünyada böyle bir projeyi bu maliyetle tamamlayan başka bir ülke bulamazsınız"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Edirne'de inşa ettiği ve bu yıl tamamlayacağı Kanal Edirne ile Meriç Nehri'nin taşkınları son bulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun bizzat yerinde inceleme yaparak yapımına karar verdiği proje, Meriç Nehri'nin Edirne merkezinde meydana getirdiği taşkın zararlarını önlemek amacıyla inşa ediliyor.

Tamamen DSİ imkanlarıyla yapımına devam edilen ve kazı çalışmaları tamamlanan Kanal Edirne Projesi, 50 metre taban genişliğine, 3 metre yüksekliğe ve 7 bin 800 metre uzunluğa sahip olacak.

Kanal, Karaağaç Mahallesi girişindeki köprünün tamamlanması ve ardından 100 metrelik alanın kazılması sonrası Meriç suyuyla buluşacak.

Karaağaç Mahallesi girişindeki köprünün yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Köprünün tamamlanması sonrasında Kanal Edirne hem taşkın koruma hem de sosyal alan olarak bölgeye katkı sunmaya başlayacak.

- Kanal üzerine estetik köprüler inşa ediliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Meriç'ten kaynaklanan su taşkınlarında sigorta görevi üstlenecek kanal üzerine yaya ve araç geçişleri için 5 köprünün inşa edileceğini bildirdi.

Köprülerin yapım çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Eroğlu, 4 adedini tamamladıkları bu köprülerin estetik olarak tasarlandığını, inşası devam eden son köprünün de bu şekilde hizmete alınacağını aktardı.

Eroğlu, köprülere Edirne'nin şanlı tarihine adını yazdıran kahramanların isimlerinin verilmesini planladıklarını belirtti.

- "Bölgeye muhteşem bir rekreasyon alanı kazandırılacak"

Veysel Eroğlu, dünyada bu çapta inşa edilen suni nehirler ile kıyaslandığında Kanal Edirne'nin çok düşük maliyetle tamamlanacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Projeyi 45 milyon lira gibi düşük bir maliyetle bitireceğiz. Projenin içeriğine baktığımızda bu gerçekten de çok düşük bir maliyet. Dünya'da böyle bir projeyi bu maliyetle tamamlayan başka bir ülke bulamazsınız. Ayrıca proje çerçevesinde 430 dekar yeni rekreasyon alanı, Meriç Nehri boyunca 6 bin metre ve Kanal Edirne boyunca 16 bin metre olmak üzere 22 bin metre yürüyüş ve bisiklet parkuru inşa edeceğiz. Böylece bölgeye muhteşem bir rekreasyon ve sosyal alan kazandıracağız."
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- "Meriç taşkın değil bereket getirecek"

Meriç Nehri'nin diğer bölgelerinde ıslah çalışmalarının devam ettiğini, birçok projenin ise tamamlandığını vurgulayan Eroğlu "Ayrıca nehir üzerindeki tarihi köprüler zamanla biriken kumlardan temizleniyor ve eski muhteşem görüntüsüne kavuşturuluyor. İnşallah Meriç bundan sonra taşkın değil, bereket getirecek." ifadelerini kullandı.

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