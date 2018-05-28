"Kanal İstanbul dünyadaki mazlumların ve mağdurların projesi"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin sadece bir kişinin değil 81 milyonun, dünyadaki mazlumların ve mağdurların projesi olduğunu söyledi.

TÜGVA Kars Şubesi'nin açılışında konuşma yapan Arslan, Türkiye üzerinde uzun yıllardan beri oyunlar oynandığını ifade ederek, "AK Parti iktidarına kadar bu coğrafyada onların menfaati neyi gerektiriyorsa, Türkiye onu yapıyordu." diye konuştu.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde demir yolu seferberliğinin başlatıldığını hatırlatan Arslan, Osmanlı'nın sadece Anadolu coğrafyasıyla yetinmeyip Hicaz'a kadar demir yolu yaptığını belirtti.

Arslan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında istiklal, istikbal mücadelesi veren ecdadın yokluk zamanında dahi demir yolu yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Demir yolu 1950'lerden 2003 yılına kadar kaderine terk edilmişti. 1950'lerden 2003 yılına kadar, demir yolu olursa toplu taşıma olacak, insanlar bir yerden bir yere rahat gidecek, yükünü rahat götürecek ve dışa bağımlılığı azalacak. İşte bize otomobil satmak için, araçlarını satmak için, bize kamyonlarını satmak için Devrim otomobilini yapan mühendislerin de yolunu kestiler. Ve o dönem için uçak yapan mühendislerimizin de yolunu kestiler."