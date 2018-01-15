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Kanal İstanbul güzergahı belli oldu! Çılgın proje Kanal İstanbul nereden geçecek? Kanal İstanbul nedir?

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 11:58 | Son Güncelleme 4 saat önce

İlk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan Kanal İstanbul projesi ile ilgili pek çok merak edilen konu var ki güzergah da onlardan biriydi. Kanal İstanbul güzergahı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından açıklandı. İşte Kanal İstanbul güzergahı ile ilgili detaylar, kanalın İstanbul'da nerelerde geçeceği sorusunun yanıtı...

Kanal İstanbul güzergahı belli oldu! Çılgın proje Kanal İstanbul nereden geçecek? Kanal İstanbul nedir?

AK Parti'nin 2011 yılından bu yana planları içinde yer alan Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan önemli bir açıklama geldi. Hatırlanacağı gibi Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projenin hızlandırılması, bir an önce tamamlanması yönünde mesaj vermişti. Bugün de Kanal İstanbul güzergah detayları kamuyla paylaşıldı ve projenin durumu ile ilgili bilgiler verildi!

KANAL İSTANBUL NEREDEN GEÇECEK?

5 farklı güzergah üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 4. alternatif olarak düşünülen Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridoru Kanal İstanbul Projesi'nin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne bağlantısı olarak tespit edildi.

Bakan Arslan, Kanal İstanbul projesinin güzergah detayları ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

"Küçükçekmece Gölü'nden girecek ve Sazlısu Barajı'nın oradan Terkos Barajı'nın doğusundan Karedeniz'e çıkmış olacak. Güzergahımız yaklaşık 45 km'dir...

Çalışmaları yaparken Terkos Gölü su havzasıyla etkileşimi olamaması adına kritik sınırdan doğu istikametine yaklaşık 500 km uzaklaştırıldı. Baklalı ve Dursunköy yerleşkelerinin kanal havası altında kalmaması adına bu yol izlendi ve bölge sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi sağlandı.

Liman ve lojistik merkezi gibi entegre projeler değerlendirildi. Karadeniz'den çıkacak dolgu malzemeleriyle yapılacak proje alanları, Marmara Denizi'nden çıkacak dolgu ile yapılacak yapay adalar dahil, hepsi birlikte değerlendirilecek ve ayrıntılar netleşecek. Muhtemel dolgu alanlarıyla yapay adaların büyüklükleri ve konumları ön çalışma olarak ortaya kondu; nihai sonuç paylaşılacak.

Marmara tarafında 3 tane geçişi, Marmaray Projesi'nde olduğu gibi batırma tüple Küçükçekmece Gölü'nün altından geçirmeyi hedefliyoruz. Kuzey istikametinde olan diğer alternatiflerin tamamı ise köprü geçişi şeklinde olacak.

Kanal İstanbul'dan kaynaklı yarma yaptığımız için, karşıdan karşıya geçişlerde çok da uzun mesafeli viyadük gerektiren geçişler olmayacak. Gemişlerin geçiş yüksekliğini kurtaracak geçişler söz konusu olacak.

Yapılan bütün çalışmalar sonucunda ülkemizin Avrupğa tarafında olası bütün etkileşimler; ulaşım ve kentsel dönüşüm dahil, 5 alternatif üzerinde durulmuş ve en doğru, en avantajlı konumu sağlayan 4. alternatifte karar kılınmıştır. Bundan sonraki çalışmalar Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu güzergahında devam edecek.

Yap-işlet-devret kamu-özel iş birliği karma modeliyle yapılacak İhale süreçlerini bitirip, bu sene içinde kazma vurmayı hedefliyoruz..."

KANAL İSTANBUL NEDİR?

Döneminde, 'ikinci haliç projesi' olarak duyurulan Kanal İstanbul projesi, Kanal İstanbul, İstanbul'da yapılması düşünülen bir suyolu projesidir. 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje"si olarak basına yansımış; ancak projenin adı, içeriği ve yeri uzun süre gizli tutulmuştur. 27 Nisan 2011 tarihinde Sütlüce'de bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla projeye ilişkin temel bilgiler açıklanmıştır. Karadeniz ve Marmara'yı yapay bir boğazla birbirine bağlama fikri 16. yüzyıldan bu yana 6 kez gündeme gelmiştir.

1500'lü yılların ortalarında Osmanlı Devleti'nin hayata geçirmeyi planladığı 3 büyük projeden biri Sakarya Nehri ve Sapanca Gölü'nü Karadeniz ve Marmara'ya bağlamaktı. 1550 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde gündeme geldi. Dönemin iki büyük mimarı Mimar Sinan ve Nicola Parisi hazırlıklara başlanmasına rağmen savaşlardan dolayı bu projenin hayata geçmesi iptal edildi. Karadeniz ve Marmara'yı yapay bir boğazla birbirine bağlama fikri 16. yüzyıldan bu yana 6 kez gündeme gelmiştir.[4] 1500'lü yılların ortalarında Osmanlı Devleti'nin hayata geçirmeyi planladığı 3 büyük projeden biri Sakarya Nehri ve Sapanca Gölü'nü Karadeniz ve Marmara'ya bağlamaktı. 1550 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde gündeme geldi. Dönemin iki büyük mimarı Mimar Sinan ve Nicola Parisi hazırlıklara başlanmasına rağmen savaşlardan dolayı bu projenin hayata geçmesi iptal edildi.

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