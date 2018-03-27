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 KANAL İSTANBUL PROJESİ 'ÇED' RAPORU TOPLANTISI ÖNCESİ GERGİNLİK (1)  

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:02 | Son Güncelleme

  Arnavutkoy Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonunda Kanal İstanbul Projesi için Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Raporu Bilgilendirme toplaantısı yapıldı.

Haber: Taner YENER- Erhan TEKTEN-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA)
Arnavutkoy Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonunda Kanal İstanbul Projesi için Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Raporu Bilgilendirme toplaantısı yapıldı. Toplantı öncesinde içeriye alınmayan vatandaşlarla polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Görüntü Dökümü:
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-Yaşanan gerginlikten görüntü

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