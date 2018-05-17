Kanala devrilen motosikletteki iki kişi öldü

Adana’da sulama kanalına devrilen motosikletteki biri kadın iki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Haşim Dalgıç Bulvarı'nda, plakasız bir motosikletin kanala düştüğünü gören çevredekiler polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, motosikletteki iki kişinin öldüğünü belirledi.
Üzerlerinden kimlik çıkmayan iki ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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