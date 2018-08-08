Kanala devrilen pikabın sürücüsü kayboldu

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde sulama kanalına devrilen pikabın sürücüsü kayboldu, araçta bulunan bir kişi ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Halil Sağ (30) yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen pikap, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Kepirli Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalına devrildi.
Pikapta bulunan Mehmet Çelik (20), çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Sürücü Sağ ise araçla beraber bir süre suda sürüklendikten sonra gözden kayboldu.
İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği bölgede sürücü ve pikabın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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