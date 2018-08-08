HABER

Kanala devrilen pikabın sürücüsü kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 19:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da kanala devrilen pikaptaki bir kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı, kaybolan sürücüyü bulmak için çalışma başlatıldı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde sulama kanalına devrilen pikabın sürücüsü kayboldu, araçta bulunan bir kişi ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Halil Sağ (30) yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen pikap, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Kepirli Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalına devrildi.

Pikapta bulunan Mehmet Çelik (20), çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Sağ ise araçla beraber bir süre suda sürüklendikten sonra gözden kayboldu.

İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği bölgede sürücü ve pikabın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

PARTNERSıfır makyaj Merve!Sıfır makyaj Merve!
“Yağışlar küresel ısınmadan dolayı aralıklarla ancak sık sık görülecektir”“Yağışlar küresel ısınmadan dolayı aralıklarla ancak sık sık görülecektir”
Denizde "fındık" adasıDenizde "fındık" adası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç arama kaybolma sulama kanalı Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler

ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler

Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.