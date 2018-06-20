HABER

Kanalete düşen yavru köpeği kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 10:32 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çiftçi Mesut Sertdöğücü (57), içinde bir miktar su bulunan kanalete düşen yavru köpeği fark edip, kurtardı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Muğla), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çiftçi Mesut Sertdöğücü (57), içinde bir miktar su bulunan kanalete düşen yavru köpeği fark edip, kurtardı.

Turgutlu'da, çiftçi Mesut Sertdöğücü, ailesi ve tarım işçileriyle birlikte erik toplamak için Urganlı Mahallesi'ndeki bahçesine gitti. Sertdöğücü, işçilere su almak için yeğeni Onuralp Sertdöğücü ile birlikte mahalle merkezine geri dönerken, Çayaltı mevkiinde köpek sesi duydu. Mesut Sertdöğücü, kanalete düşen yavru köpeği görüp, kurtardı. Yavru köpekle ilgilenen Sertdöğücü, yanlarında bulunan yiyecekleri vererek, besledi. Temizliğini yaptıkları yavru köpeği, ardından doğal ortamına saldı.

Mesut Sertdöğücü, "Erik toplamak için işçileri Urganlı'daki tarlamıza götürdük. Su almak için mahalle merkezine geri dönerken, kanaletin içinde bir yavru köpeğin olduğunu gördük. Onu kurtarıp besledikten sonra doğaya saldık" dedi.

PARTNERKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok olduKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok oldu
Kulakları kesilen, sırtında yanık bulunan köpeğe tedaviKulakları kesilen, sırtında yanık bulunan köpeğe tedavi
Eskişehir'de katliam gibi kaza! 5 ölü...Eskişehir'de katliam gibi kaza! 5 ölü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de katliam gibi kaza! 5 ölü...

Eskişehir'de katliam gibi kaza! 5 ölü...

Hakkari'de ormanlık alanda deşifre oldu! Buradan izliyorlarmış

Hakkari'de ormanlık alanda deşifre oldu! Buradan izliyorlarmış

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?

YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman?

Son dakika! E-5'te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

Son dakika! E-5'te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerinde muhalefetin İstanbul'da bile müşahit açığı var

24 Haziran seçimlerinde muhalefetin İstanbul'da bile müşahit açığı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.