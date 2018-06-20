Kanalete düşen yavru köpeği kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Muğla), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çiftçi Mesut Sertdöğücü (57), içinde bir miktar su bulunan kanalete düşen yavru köpeği fark edip, kurtardı.
Turgutlu'da, çiftçi Mesut Sertdöğücü, ailesi ve tarım işçileriyle birlikte erik toplamak için Urganlı Mahallesi'ndeki bahçesine gitti. Sertdöğücü, işçilere su almak için yeğeni Onuralp Sertdöğücü ile birlikte mahalle merkezine geri dönerken, Çayaltı mevkiinde köpek sesi duydu. Mesut Sertdöğücü, kanalete düşen yavru köpeği görüp, kurtardı. Yavru köpekle ilgilenen Sertdöğücü, yanlarında bulunan yiyecekleri vererek, besledi. Temizliğini yaptıkları yavru köpeği, ardından doğal ortamına saldı.
Mesut Sertdöğücü, "Erik toplamak için işçileri Urganlı'daki tarlamıza götürdük. Su almak için mahalle merkezine geri dönerken, kanaletin içinde bir yavru köpeğin olduğunu gördük. Onu kurtarıp besledikten sonra doğaya saldık" dedi.
Arnavutköy'de vahşet! Eşini ve bebeğini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Pentagon'dan son dakika F-35 açıklaması!
Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var
Son dakika... Dünyaca ünlü Toba Gölü'nde kayıp sayısı 178'e çıktı
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!
Tam kurtuldum derken, av olmaktan kaçamadı!
24 Haziran'a günler kaldı seçimlerde hangi oylar geçerli, hangi oylar geçersiz?
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
Okuyucu Yorumları 0 yorum