Kanalistanbul projesi 'ÇED' raporu toplantısı öncesi gerginlik (1)

Taner YENER- Erhan TEKTEN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKOY Belediyesi Kültür Merkezi toplantı salonunda Kanalistanbul Projesi için Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Raporu Bilgilendirme toplaantısı yapıldı. Toplantı öncesinde içeriye alınmayan vatandaşlarla polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
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