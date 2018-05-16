Kanalizasyon kazısında göçük altında kalan Afgan işçi kurtarıldı

Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), (DHA) Isparta'nın Gelendost ilçesinde kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte boynuna kadar toprağa gömülen Afgan uyruklu işçi, iş makinesiyle kurtarıldıktan sonra hastanede tedaviye alındı. Gelendost'a bağlı yeni yapılan TOKİ evlerinin kanalizasyon bağlantısı yapılırken, saat 10.00 sıralarında boru yerleştirilmesi için kazılan yaklaşık 3 metrelik çukurda göçük oldu. Yüklenici firmaya bağlı çalışan işçilerden Afgan uyruklu Eghbal Akbari toprak altında kaldı. Boynuna kadar toprağa gömülen Akbari'yi kurtarmak için çalışma başlatıldı. İş makinesi ve diğer işçilerin de yardımıyla toprak kaldırıldıktan sonra yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından Eghbal Akbari kurtarıldı. Gelen 112 ekiplerinin müdahale ettiği Akbari, ambulansla Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Eghbal Akbari'nin tedavisi sürüyor.