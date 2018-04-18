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Kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı inşası devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 14:28 | Son Güncelleme

SASKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’na ulaşımı sağlayacak 2.

Kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı inşası devam ediyor

SASKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’na ulaşımı sağlayacak 2. etap bağlantı yollarında kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı inşa ettiklerini söyledi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehirde açılacak yeni yolları sağlam altyapı ile buluşturmaya devam ediyor. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’na ulaşımı sağlayacak bağlantı yollarının 2. etabı için kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı inşa ediliyor. Şehir içi ulaşıma rahatlık getiren yeni akslara her geçen gün bir yenisinin eklendiğini vurgulayan SASKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Seyit Sakallıoğlu, “Bizler de yeni yolları sağlam altyapı ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı ve dolgu işleri tamamlanan, toplam uzunluğu bin 400 metre olacak Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu 2. etap bağlantı yollarına yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve yağmursuyu hatları inşa ediyoruz. Ekiplerimiz şu an sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede toplanan yağmursuları Sakarya Nehri’ne deşarj edilecek. Atıksuları ise Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtacağız. Diğer kurumların altyapı çalışmalarının da tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri güzergâhlarda sıcak asfalt ve kaldırım imalatına başlayacak. Yeni açılan ve asfalt çalışması gerçekleştirilecek bölgelerde altyapı çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı inşası devam ediyor

Kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı inşası devam ediyor

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