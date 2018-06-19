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Kanalizasyona düşen yavru köpekler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 10:13 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kanalizasyon hattına düşen 3 köpek yavrusu, annelerinin telaşlı hali ve havlamalarından şüphelenen bir vatandaşın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince çıkarıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kanalizasyon hattına düşen 3 köpek yavrusu, bir vatandaşın ihbarı üzerine kurtarıldı.

9 Mayıs Mahallesi'nde gerçekleşen olayda bir vatandaş, kanalizasyon hattının geçtiği bölgede rögar kapağının başında sürekli havlayıp yoldan geçenlerden yardım istercesine telaşlı hareketlerde bulunan köpeğin yanına geldi. Köpek yavrularının sesini duyan vatandaş, yavruların kanalizasyon hattına düştüğünü fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve beton rögar kapağını levye yardımıyla kaldıran itfaiye ekibi, suda boğulmak üzere olan 3 köpek yavrusuyla karşılaştı. Rögar kapağının yanındaki küçük boşluktan yaklaşık bir metre yüksekliğindeki kanalizasyon hattına düştükleri sanılan henüz bir aylık 3 köpek yavrusu, kurtarılarak sabırsızlıkla bekleyen annelerine teslim edildi.

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Eskişehir itfaiye Kanalizasyon köpek yavrusu kurtarma Mihalgazi

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